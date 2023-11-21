【消費物價】10月消費物價指數按年升2.7%　基本通脹率為1.7%

▲ （曾耀輝攝）

本港上月通脹擴大。政府統計處今日（21日）公布，本港10月的整體消費物價按年上升2.7%，較今年9月的2%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率為1.7%，較9月的1.8%為高。港府解釋，上月升幅較大的主因是差餉寬減及為期1年的公共房屋的額外租金寬免均於9月結束所致。雖然10月基本消費物價通脹率維持溫和，但外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力則仍然大致受控。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2023年10月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.3%）、衣履（上升6.3%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、雜項服務（上升3.3%）、住屋（上升2.7%）、交通（上升2.3%）、雜項物品（上升1.9%）、基本食品（上升1.4%），以及電力、燃氣及水（上升0.2%）。另一方面，綜合消費物價指數在2023年10月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.2%）。

另一方面，綜合消費物價指數在10月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.2%）。

政府發言人表示，10月份基本消費物價通脹率維持溫和。外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減弱。隨着經濟繼續恢復，本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：陳麗娜