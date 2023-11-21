【濕地保育】北都擬建濕地公園缩至4個　三寶樹濕地保育公園面積削35%

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政府正就建立濕地保育公園系統進行策略可行性研究，預計明年上半年完成，政府今（21日）宣布，展開就建立濕地保育公園系統研究的第二部分公眾參與活動，同時公佈有關研究的初步建議。據漁護署的簡報，《北部都會區發展策略》（策略）建議建立的五個公園，將缩至4個，而擬首先建立的三寶樹濕地保育公園面積也由策略建議的520公頃，缩至約338公頃，預計2026或27年開始建設，要至2039年或之前才全面落成。

策略提出建立5個濕地保育公園，包括南生圍濕地保育公園、三寶樹濕地保育公園、蠔殼圍濕地保育公園、香港濕地公園擴展部分，以及沙嶺／南坑自然生態公園，不過漁護署最新文件顯示，沙嶺／南坑自然生態公園部分被納入蠔殼圍濕地保育公園，即保育公園將缩至4個。

文件指，濕地保育公園系統規模巨大，所衍生的相關影響及所需的條件須詳細評估及周全考慮，建議分階段建設系統，並首先建立三寶樹濕地保育公園，指該公園除了可加強保育生態環境，亦可緩解新田科技城所導致的生態及漁業影響。惟文件亦透露，三寶樹濕地保育公園的擬建面積只有約338公頃，較策略建議的520公頃，大缩35%，部分新田濕地未有納入。

文件也指，三寶樹濕地保育公園的定位及功能是生物多樣性及水產養殖和諧共存，擬推動設立具自然保育及塘魚養殖雙重功能的生態友善魚塘、透過加入不同的生態元素來強化魚塘可承載的物種數量與多樣性、設立優化的淡水濕地生境，為野生動物提供多樣化的微生境，以及發展現代化高產能水產養殖技術，並擬於新田科技城設立漁業研究中心，促進水產養殖科研及建立水產養殖產品品牌。而擬議的生境優化措施包括，增加水體面積、改造魚塘生境以增加環境容量、管理魚塘在旱季時降低水位的順序，和加強生境連結性。

文件亦稱，政府將以該可行性研究的結果為基礎，明開展三寶樹濕地保育公園下階段的詳細研究，初步建議會分期建設，由公園北部的魚塘和濕地開始，以盡早保育主要的飛鳥廊道，預計最快可於2026/27年開展有關的建設工程， 並爭取在2031年完成三寶樹濕地保育公園第一期的工程，全面落成則料要在2039年或之前。

至於另外3個保育公園，文件則未有透露發展詳情及時間表，僅指政府可考慮建設三寶樹濕地保育公園的實際經驗及其他相關因素，以務實及可持續原則適時作更詳細考慮及開展進一步研究，同時只初步公佈各公園的定位，其中香港濕地公園擴展部分的定位是濕地教室，擬與毗鄰現有香港濕地公園的生態教育設施產生協同效應，提供生態教育體驗；南生圍濕地保育公園則是生態旅遊天堂，計劃運用當地現有的熱門休 閒設施或活動，進一步推廣生態旅遊資源；至於蠔殼圍濕地保育公園定位就是鄉郊體驗勝地，擬運用當地的生境資源以提供鄉郊體驗或活動。

文件並透露當局將考慮3種濕地保育公園的管理模式，包括參考香港濕地公園現行的管理模式，由政府部門直接管理、聘用承辦商管理及維護；其次是參考米埔自然護理區現行的管理模式， 由 政府部門制公園規管架構，在此架構下以不同方式與非政府組織、當地社區及漁農團 體合作管理各公園，最後則是參考外國如美國及加拿大的濕地保育地役權， 探討以公私營界別合作的模式，與私人土地業權人合作管理各公園，私人土地業權人可就其擁有的土地的用途向政府提出建議，而先決條件是該土地用途建議需與濕地保育公園系統的各功能相符， 並能為各公園長遠的營運及管理帶來正面的影響。

第二部分公眾參與活動為期兩個月，至明年1月20日結束，其間顧問會與相關持份者進行簡介會及會議，聽取意見。市民亦可到公眾參與活動的專屬網站，參閱有關研究的初步建議，並透過電郵（wcps_system@afcd.gov.hk）提交意見。

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記者：黃小冰