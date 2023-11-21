蔡思貝讚李日朗手勢好不用密密「整」　自言信任對方：完全沒有怕

▲ 蔡思貝與李日朗今日（11月21日）在銅鑼灣齊出席美容集團活動。

男星李日朗（Don）今日（11月21日）在銅鑼灣出席加盟美容集團儀式，並邀得蔡思貝﹑周家蔚、楊玉梅等擔任嘉賓。

近年Don考獲日式小顏術證書，成為小顏術師，由不到200尺的單位做生意，直至如今能逾6000尺的舖頭，感觸良多，而蔡思貝更是其首位客人。

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感觸良多

談到Don由小小工作室，現與美容集團合作，他與思貝一同接受TOPick訪問，Don說：「這個是我的陌生領域，因為做演員為了帶開心給觀眾，但作為小顏技術師要帶一個美和別人的預期給客戶，所以我沒有想過有一日要親自落手服務人。」

他續說：「一開始大家不看好，因為他是『李日朗』，所以會有人幫襯，後來不是這樣，因有個口碑，我的工作室沒有登過任何廣告，我每天的客人都是朋友帶朋友，而剛才思貝提及的時候，令我回想當年的回憶。（眼濕濕？）有少許，感謝自己和思貝第一位支持和公開幫我宣傳的人。」

▲ 李日朗感謝蔡思貝支持。（陳慧安 攝）

全因「信」字

問到思貝為何那麼信任Don，成為其首位客人，思貝說：「我十分看感覺做人，我們在劇集《你好，我的大夫》時認識，不知是否大家也是重情的人，所以談天時已覺得與對方十分投契，很值得做朋友，大家很快便建立一個信任度，變相他一提起小顏術，我便二話不說支持他。（第一次弄時候害怕嗎？）也沒有，我亦對他說有大小臉的問題，可否幫我弄弄，我沒有想到那麼長遠，純粹一個信字。」

提到Don是否最主要幫思貝修正歪鼻問題，他解釋表示：「其實面骨是一個組合，我們不能局部處理。」

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大讚手勢好

思貝再補充：「因為環環相扣，你一動了個鼻，也會動到其它部份，要再做適合的調節。（要一直找Don幫你弄？）他的手勢很好，不會要你很密找他那種，他會幫你做幾次固定了，可能相隔一段時間再處理。」

記者：陳曉柔

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