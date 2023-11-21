叠影狙擊丨關禮傑演躁狂父親靠愛女關楓馨？　陳梅馨亮相公仔箱有驚喜

▲ 《叠影狙擊》

《叠影狙擊》主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。

昨晚（20日）一集關禮傑搶盡焦點，劇情講述飾演新領域集團主席楊俊傑的他，收到死亡恐嚇的同時，因女兒亦同樣遭殃而怒不可遏，在家門外大發雷霆，過程被身為新領域集團副主席的胞弟楊俊雄（郭政鴻飾）設局拍下及發布，並以俊傑患有間歇暴怒症為由將佢主席一職罷免，讓俊雄可上位取而代之。

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關禮傑暗示好戲在後頭

關禮傑（傑哥）今次角色頗有發揮，有躁狂面之餘亦有懦弱面，因受到連番恐嚇變成驚弓之鳥的他、為阻太太（陳梅馨飾）及女兒外出大吵大鬧。

其「躁狂度」不但嚇窒劇中妻女，亦令網民喊驚：「大楊生真係癲到呢」，並期待傑哥之後劇情能反勝細佬：「我相信楊俊傑絕對不簡單」。

原來傑哥演繹患間歇暴怒症角色入型入格，與女兒關楓馨有關，傑哥說：「劇中我個角色最錫係個女，好關心家人，可能我現實中都有兩個女，演繹上容易投入，從關心個女嘅心出發。」

講到在豪宅外發火掟玩具一幕十分入戲，他坦言拍攝時極花力氣：「因為要節奏感，同時要分多個角度不同距離拍攝，所以拍得比較吃力。」談到昨晚慘遭郭政鴻奪權，傑哥暗示好戲在後頭：「細佬攞咗我主席位，又唔行正途，我為咗家族生意，會爭取番自己嘅位置。」

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「忽然大聲」嚇窒陳梅馨

與陳梅馨曾於90年代初合作劇集《我為錢狂》的傑哥，笑言因曾合作過，故拍攝向陳梅馨瘋狂發火場口駕輕就熟：「佢係好好嘅對手，大家拍攝前有溝通，不過我都會忽然鬧得大聲嚇一嚇佢！」

關禮傑靠兩招Keep弗

61歲的傑哥除了演技到位，弗爆身形也令網友心心眼，留言大讚：「傑哥真係型咗幾十年」。問到如何保養身形，傑哥謙稱：「我唔算好弗，拍劇時收埋晒肚腩。」

並謂Keep弗主要靠兩招，做運動及飲食，傑哥說：「平時主要去跑步、踢波，自己都會注重飲食，盡量注意身體健康。」

▲ 傑哥與女兒關楓馨（IG圖片）

陳梅馨亮相有驚喜

昨晚另一驚喜位，是近年甚少出現「公仔箱」的陳梅馨、繼去年熱播劇集《家族榮耀》後再度亮相無綫。

梅馨去年在《家族榮耀》扮演于洋二太太獲讚保養得宜，今次飾演關禮傑妻子亦盡顯豪門闊太貴氣。劇中陳梅馨為愛女默默忍受傑哥無理取鬧，表現出勁高EQ，演出亮眼。

54歲的陳梅馨參選1988年港姐入行，去年曾透露希望嘗試演奸角。

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