親子好去處︱巨型小白現身金鐘站玻璃天幕　慶祝迪士尼魔雪奇緣新園區開幕

▲ 巨型小白登港鐘金鐘站天幕。（MTR facebook提供）

為慶祝全球首個迪士尼《魔雪奇緣》（Frozen）全新主題園區正式開幕，早前於中環海濱現身的10米高小白（Olaf），今次化身成巨型小白登陸港鐵金鐘站天幕，粉絲要把握時間去打卡喇！

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香港迪士尼樂園《魔雪奇緣》主題園區昨日（20日）正式開幕，為隆重其事，香港迪士尼聯乘港鐵於金鐘站擺設多個打卡位，當中必影莫過於在E出口的巨型小白玻璃天窗。站內亦設有巨型打卡牆，而扶手電梯的玻璃上亦佈滿了小雪人的蹤影。另外，迪士尼綫的魔雪奇緣世界主題列車亦已啟航。各位Frozen迷切勿錯過！

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責任編輯：王明芳