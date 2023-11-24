特色幼稚園︱日本幼稚園連奪兩大設計獎 歷史遺跡打造成孩子學習天堂

繼家庭及父母後，小孩第一個接觸到的團體便是幼稚園，一草一物，已是他們的新世界，觸摸，觀看成為了他們學習的方式。若小孩於一間沉悶的校園，滿佈壓力的環境下學習，他們與生俱來的天真活潑亦會被削弱半分。日本千葉縣有一所幼稚園將學習和小孩的好奇探索心融入到設計之中，使校園的每部份都成為了小孩們認識世界的地方。

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日本千葉縣的玉造幼稚園於2022年落成，位處於山丘上，曾是繩紋時代遺跡的發現地。校園雖與城市的煩擾隔絕，但卻沒有使它失去登上設計寶座的機會。在設計師三澤遙操刀下的幼稚園，憑環境和空間設計的特色獲得「2023 JAGDA賞」及「第 25 回龜倉雄策賞」，同時亦被列入日本年鑑《Graphic Design in Japan 2023》。到底校園的特色何在，可獲獎連連?

▲ 幼稚園由設計師三澤遙操刀。（misawadesigninstitute提供）

學校由標誌到設施都充滿著設計的痕跡。學校的標誌上半邊為拱形，而下半邊則為波浪形的小象，這簡單可愛的標誌是根據幼稚園的拱門外型設計而成，設計團隊亦為小象取名「たまぞう」（Tamazou），組成自「玉」（Tama）與「象」（Zou）。同時，小象可因應三個不同的旋轉角度變成月亮和花朵，三個圖案亦會出現在校園各處，靜待小孩的探索。

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為了配合周遭的大自然環境，園內的班級更以植物命名。設計師為了讓小孩透過辨識外型來學習，運用了簡單的幾何圖案和各式圓柱體，拼湊出每個植物的模樣。同時考慮到小孩尚未識字，設計師亦以顏色和圖形來強化指標辨識度，使小孩能夠找到正確的方向。

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除了因應小孩而設計的圖案外，校園亦貼心為訪客留下了路牌指示。一個個以階梯姿態示人的圓柱形路牌，上面刻寫著剩餘的階數量，這種有趣的告知方式不禁令人想起與小孩愛數階級的樂趣。

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責任編輯︰王明芳