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美食優惠︱戶戶送聯乘PizzaExpress推聖誕美食　購套餐送限量迷你聖誕樹

休閒消費 18:00 2023/11/21

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戶戶送聯乘PizzaExpress推出聖誕美食，凡購買十人份聖誕套餐即送限量迷你聖誕樹。（有關機構提供）

在普天同慶的聖誕節，一家大細都會訂購聖誕大餐。今個聖誕，戶戶送夥拍意大利薄餅連鎖店PizzaExpress推出多款聖誕套餐及期間限定美食，凡於11月27日起選購PizzaExpress指定十人外送聖誕套餐，即可獲贈限量迷你聖誕樹配人手精製掛飾，為家居添上聖誕氣氛。

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戶戶送夥拍PizzaExpress是次炮製了一系列意式小食，由二人溫馨晚餐到十人聖誕狂歡派對都有，即日起至2024年1月1日期間，推出多款節日限定的聖誕美食，包括「聖誕花環牛肉薄餅」、「聖誕限定麵包球聖誕樹」、「芝士紅莓焗椰菜花」等。

其中「聖誕花環牛肉薄餅」以薄脆的餅底為基礎，鋪上牛肉和新鮮蔬菜，構成如花環般的擺盤；而以聖誕樹為靈感的「聖誕限定麵包球聖誕樹」非常搶眼，外脆內軟；「芝士紅莓焗椰菜花」則為你的餐桌帶來一點嫣紅，點亮聖誕派對。

戶戶送聯乘PizzaExpress由即日起至2024年1月1日，推出多款節日限定的聖誕美食。（有關機構提供）

戶戶送與PizzaExpress是次合作推出的限量迷你聖誕樹小巧精緻，適合放在家中佈置餐桌，配襯豐富美食。迷你聖誕樹掛上全人手製作、精美可愛的迷你戶戶送紙袋掛飾及PizzaExpress經典人氣焗麵包球掛飾，配上雪花造型閃耀燈飾，為家居點綴節日氛圍。

由11月27日起凡於戶戶送平台指定分店*訂購PizzaExpress指定十人聖誕套餐，即可獲贈限量迷你聖誕樹一棵，每個訂單只限獲贈禮物一份，數量有限，換完即止。

PizzaExpress指定十人聖誕套餐（售價$1,988)，包括：

• 蒜蓉牛油焗蜆 （3份）
• 焗麵包球盒 （配蒜蓉牛油，羅勒香草醬及朱古力榛子醬） （1份）
• 焗粟米（2份）
• 芝士紅莓焗椰菜花 （2份）
• 麵包球聖誕樹 （2份）
• 自選主菜（指定款式任選八款）
• 自選飲品 （10罐） / 自選紅酒 （1枝）

指定參與分店包括：

大角咀大角咀海泓道1號奧海城三期地下G18號舖
旺角旺角太子道西193號新世紀廣場1樓182號舖
銅鑼灣銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場食通天12樓1203號舖
鰂魚涌鰂魚涌康山道1號康怡廣場地下G2號舖
九龍灣戶戶小廚九龍灣臨興街32號美羅中心一期地下5號舖

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責任編輯：林綺玲

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