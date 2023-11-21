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NewJeans成員Haerin來港　姜諧潾短裙騷腿向粉絲揮手

娛樂 15:01 2023/11/21

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NewJeans成員Haerin（姜諧潾）到香港出席品牌活動。

南韓人氣女團NewJeans成員Haerin（姜諧潾）到香港出席今晚（11月21日）舉行的大型品牌活動，而Haerin在昨天深晚已坐飛機抵達香港。

身穿黑白橫間上衣襯短裙的Haerin，由多名工作人員及保安護送下從機場VIP通道步出，現場約有近200名粉絲到場接機，而她亦有禮不停向在場粉絲揮手及打招呼，之後登上黑色車去酒店休息。

南韓人氣女團NewJeans成員Haerin（姜諧潾）

撰文 : TOPick柴犬出動

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