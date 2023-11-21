NewJeans成員Haerin來港 姜諧潾短裙騷腿向粉絲揮手 娛樂 15:01 2023/11/21 分享： 分享： 熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下 ▲ NewJeans成員Haerin（姜諧潾）到香港出席品牌活動。 南韓人氣女團NewJeans成員Haerin（姜諧潾）到香港出席今晚（11月21日）舉行的大型品牌活動，而Haerin在昨天深晚已坐飛機抵達香港。身穿黑白橫間上衣襯短裙的Haerin，由多名工作人員及保安護送下從機場VIP通道步出，現場約有近200名粉絲到場接機，而她亦有禮不停向在場粉絲揮手及打招呼，之後登上黑色車去酒店休息。 ▲ 南韓人氣女團NewJeans成員Haerin（姜諧潾） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】 18:16 2023/08/02 【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】 【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光 COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】 22:45 2023/09/18 【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光 COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】 COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡 Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】 15:14 2023/10/26 COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡 Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】 你可能感興趣 【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】 18:16 2023/08/02 【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】 【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光 COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】 22:45 2023/09/18 【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光 COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】 COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡 Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】 15:14 2023/10/26 COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡 Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】 歌手 組合 南韓