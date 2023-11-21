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【珍惜生命】末期患癌青年楊嘉驃關注學童自殺　短短1日為撒瑪利亞會籌款逾12萬元

社會 21:15 2023/11/21

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Gabriel在撒瑪利亞防止自殺會發起籌款。（IG圖片）

28歲末期胃癌及肝癌患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）早前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，引起全城關注。他早前受訪時透露，今年10月抗癌期間曾經嘗試輕生，現時Gabriel已回家休養，更以過來人身分， 在Instagram分享，眼見今年有306名學童輕生，希望鼓勵感到絕望的人，可以尋求協助，昨午（20日）更在香港撒瑪利亞防止自殺會網上發起籌款，目標1萬元，短短一日已有92人捐款，截至今晚（21日）８時半，已籌得126,620元，超過目標逾11倍。

Gabriel在IG發文，指今年10月嘗試輕生，當時沒有向任何人透露輕生念頭，沒有尋求幫助。他指，雖然有很多人陪伴，但抑鬱症令他孤單地走上絕路，坦言「當時我覺得自己冇得揀」。

不過他說，見到今年有360名學童輕生，有37人離世，平均年齡只有15.8歲，感到他們應尋求協助。

「我自殺過，所以我明點解有人自殺。但當走上絕路時，其實可以有人幫。」

Gabriel以「過來人」身分，在香港撒瑪利亞防止自殺會發起籌款，12月9日或之前，捐款100元或以上，會送上他繪圖並由好友設計的明信片，他會自資印刷費及郵費，作為答謝市民支持，「多少無拘，萬分感謝。」相關籌款會在2024年1月31日結束。

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