【香港故官】吳志華：西九管理局正與政府討論短期資金流問題　有信心達成共識

▲ 香港故宮文化博物館館長吳志華。（曾耀輝攝）

西九文化區管理局財困未止，現金流預計2025年耗盡，香港故宮文化博物館館長吳志華今日（21日）指，西九管理局正跟政府有緊密討論，很期待政府全力支持，以處理短期資金流問題。

他續指，香港故宮開幕至今都備受中外觀眾歡迎，惟籌備高質素展覽很需要足夠資金營運，但若想從根本解決問題，必須有可持續財務方案。他強調有信心西九管理局和政府會達成共識，尋找可行方法解決財務問題，令香港故宮可繼續營運。

另外，香港故宮文化博物館 「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽今午舉行發佈會和開幕典禮，吳志華指，「英國國家美術館珍藏展」由香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦，為文化藝術盛事基金今年資助項目之一，亦是香港首次展出英國國家美術館的珍貴館藏，以及英國國家美術館亞洲巡迴展覽的第三站，期望可吸引逾30萬人次參觀。

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他又指，展覽用了兩年時間籌備，形容香港故宮開館前就立下目標，在展示故宮文物同時，透過展覽促進文化交流和文物對話，故當時寫了差不多70封信予全世界主要博物館館長，以尋求合作機會，很高興英國國家美術館給予正面回覆，促使是次展覽能順利舉辦。

被問及海外多間博物館的名畫被環保分子破壞，香港故宮能否做好保安工作，他稱，館方一直把保安工作放在首位，館內600件來自故宮博物院的國家文化藝術珍寶，在過去1年多已輪換了9次，全部沒有受損毁，是次展出的幅52畫作亦由英國國家美術館和香港故宮工作人員，用專業方法確保不會受損。

西九文化區管理局董事局主席唐英年則在開幕典禮致辭時指，香港故宮非常榮幸成為首個在港展出英國國家美術館珍藏的文化機構，相信展覽會吸引本地市民、來自海內外的遊客，以及熱愛藝術的人士參觀，探索中西方藝術之間的對話，並探究歐洲和中國藝術家的高超技藝；又形容展覽令西九文化區豐富多彩的藝術文化更添新意。

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」明日揭幕，展出52幅名畫，包括梵高真跡，詳情即看。

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記者：梁薾心