【國情班】夏寶龍在京會見副局長、政治助理　促不斷提升履職能力和水平

▲ 夏寶龍在京會見一眾副局長、政治助理。（港澳辦網站圖片）

特首辦主任葉文娟周日率領13位副局長和19名政治助理赴京參與國家事務研究。一行人今日下午獲港澳辦主任夏寶龍接見。

夏寶龍歡迎各部門副局長和政治助理到京參加國家事務培訓，對他們擔任新一屆特區政府政治委任官員以來所做的工作給予肯定。

▲ 港澳辦主任夏寶龍會見特首辦主任葉文娟一行。（港澳辦網站圖片）

夏寶龍強調，政治委任官員是特區管治團隊的重要組成部分，在特區治理中扮演重要角色。他希望大家忠實履行誓言，以實實在在的行動愛國愛港，持續加強學習和歷練，不斷提升履職能力和水平，敢於擔當，善於作為，全力配合行政長官依法施政。

一行人過去兩天在國家行政學院接受了三場專題講授，包括昨日由國家行政學院政治和法律教研部副主任孫東方，主講總體國家安全觀及推進國家安全體系和能力現代化；全國人大常委會法制工作委員會、香港及澳門特區基本法委員會副主任張勇主講國家《憲法》和香港《基本法》；以及今日由國家行政學院馬克思主義學院張占斌教授主講中國式現代化。

考察團明日繼續在北京進行研修和參觀學習，周四轉往南京考察，周六回港。

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記者：戴朗希