【易服男】涉易服闖入長沙灣佛教大雄中學　警以遊蕩罪拘捕36歲報稱醫護男子

▲ (曾秋文攝)

長沙灣警方拘捕一名易服男子涉嫌遊蕩罪，昨日（20日）一名男子闖入長沙灣一間中學內企圖不軌。深水埗重案組第3隊督察王婉欣表示，警方昨日接獲該學校報案，指一名身穿該校夏季校服裙及戴眼鏡的男子走進校園，但被學校老師察覺行為有異被截停，男子事敗後拔足逃跑不知蹤影。

警方調查後根據閉路電視資料，追查到易服男子在學校鄰近的停車場駕車離開，同日晚上在元朗一停車場拘捕該名36歲男子，並在他駕駛的私家車內檢獲連同犯案時的5套校服及裝扮工具，包括假髮、眼鏡、口罩、皮鞋及一對襪等，警方表示檢獲的校服涉及粉嶺、葵青及旺角區等學校，被捕人士報稱為一名醫護人員，警方正調查他犯案動機。

消息稱事發學校為長沙灣佛教大雄中學，校方已就事件發信通知各家長，並在校內的更衣室、課室及洗手間作詳細檢查，暫時未發現有疑樣。同類案件最近在上月亦有發生，一名易服男子穿著校服潛入牛池灣德望學校，最後被警方拘捕並控以「窺淫罪」。

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記者：曾秋文