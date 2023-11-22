  • 24°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 11:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫院失誤丨O型血夫妻誕A型血女兒　人夫認定妻出軌怒離婚7年後結局大反轉

家事百科 11:15 2023/11/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

O型血夫妻卻生出A型小女兒，丈夫認定妻子有外遇，雙方爭吵終離婚收場。(iStock圖片)

因為醫院的失誤，連累一對恩愛夫婦反目離婚。台灣一對夫婦婚後育有3名孩子，兩人均為O型血，惟醫院卻稱細女是A型血，人夫因而認定妻子有外遇，爭吵6年最終離婚收場。沒想到，其後在法院審理時再作DNA鑑定，卻證實細女是人夫親生，揭發原來當年醫院擺烏龍出錯。

最新影片推介

童學園
直資小學︱參考IBPYP設計跨學科學習　嶺小推生涯規劃帶學生走出課室探索自我

據台媒報道，高雄黃姓男子與來自內地的王女於1997年結婚，2人均是O型血，婚後生下3名子女，首兩名孩子均為O型血，小女兒於2008年4月出世，醫院卻稱她是A型血。由於當時妻子生完第二胎後，曾回內地工作，加上夫妻兩人血型不可能生出A型的孩子，因此丈夫認定妻子有外遇，從此兩人不斷爭吵，最終2014年調解離婚，小女兒亦被帶回內地照顧，直到13歲才返台上學。

丈夫為了確認小女兒是否親生，再次回到當初的婦產科醫院，確定女兒是A型，因此認定妻子有外遇，向法院聲請確認子女關係不存在。不過，在法院審理後，丈夫再次進行DNA鑑定，結果顯示女兒血型為O型，證明小女兒是其親生的。

涉事醫院解釋，女童第一次檢測確實為A型，但複驗後為O型，當場就有告知驗錯，並公布正確血型，但當年還是紙本病歷系統，轉換為電子檔時，沒修改才會造成烏龍發生。

丈夫怒斥醫院疏忽，擔憂女兒若遇重大事故恐輸錯血致命，堅持提告索償確認親子關係訴訟費、親子鑑定費用以及精神損失共50萬新台幣（約12萬港元）。惟法院認為，黃男2014年已離婚，7年後才聲請親子訴訟，更考量他這段時間未盡撫養責任，最終判黃男敗訴。案件上訴二審，法院發現醫院得知血型誤填後，立刻通知更正，自然沒有「輸錯血」風險一說，故此判男子敗訴。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

夫婦關係︱暖男丈夫陪患癌妻子剃光頭 女兒落淚：我爸全世界最帥
12:11 2023/11/18
夫婦關係︱暖男丈夫陪患癌妻子剃光頭 女兒落淚：我爸全世界最帥
至死不渝︱女友癌症復發生命進入倒數 暖男堅持拍婚照陪抗癌到生命盡頭
16:23 2023/11/18
至死不渝︱女友癌症復發生命進入倒數 暖男堅持拍婚照陪抗癌到生命盡頭
夫婦相處︱男人最討厭聽到伴侶的說話 邊句最有共鳴？
15:16 2023/11/18
夫婦相處︱男人最討厭聽到伴侶的說話 邊句最有共鳴？

你可能感興趣

夫婦關係︱暖男丈夫陪患癌妻子剃光頭 女兒落淚：我爸全世界最帥
12:11 2023/11/18
夫婦關係︱暖男丈夫陪患癌妻子剃光頭 女兒落淚：我爸全世界最帥
至死不渝︱女友癌症復發生命進入倒數 暖男堅持拍婚照陪抗癌到生命盡頭
16:23 2023/11/18
至死不渝︱女友癌症復發生命進入倒數 暖男堅持拍婚照陪抗癌到生命盡頭
夫婦相處︱男人最討厭聽到伴侶的說話 邊句最有共鳴？
15:16 2023/11/18
夫婦相處︱男人最討厭聽到伴侶的說話 邊句最有共鳴？
夫妻之道 高雄 出軌 離婚 結婚 新台幣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月22日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月22日 時間08:05）