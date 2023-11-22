醫院失誤丨O型血夫妻誕A型血女兒　人夫認定妻出軌怒離婚7年後結局大反轉

▲ O型血夫妻卻生出A型小女兒，丈夫認定妻子有外遇，雙方爭吵終離婚收場。(iStock圖片)

因為醫院的失誤，連累一對恩愛夫婦反目離婚。台灣一對夫婦婚後育有3名孩子，兩人均為O型血，惟醫院卻稱細女是A型血，人夫因而認定妻子有外遇，爭吵6年最終離婚收場。沒想到，其後在法院審理時再作DNA鑑定，卻證實細女是人夫親生，揭發原來當年醫院擺烏龍出錯。

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據台媒報道，高雄黃姓男子與來自內地的王女於1997年結婚，2人均是O型血，婚後生下3名子女，首兩名孩子均為O型血，小女兒於2008年4月出世，醫院卻稱她是A型血。由於當時妻子生完第二胎後，曾回內地工作，加上夫妻兩人血型不可能生出A型的孩子，因此丈夫認定妻子有外遇，從此兩人不斷爭吵，最終2014年調解離婚，小女兒亦被帶回內地照顧，直到13歲才返台上學。

丈夫為了確認小女兒是否親生，再次回到當初的婦產科醫院，確定女兒是A型，因此認定妻子有外遇，向法院聲請確認子女關係不存在。不過，在法院審理後，丈夫再次進行DNA鑑定，結果顯示女兒血型為O型，證明小女兒是其親生的。

涉事醫院解釋，女童第一次檢測確實為A型，但複驗後為O型，當場就有告知驗錯，並公布正確血型，但當年還是紙本病歷系統，轉換為電子檔時，沒修改才會造成烏龍發生。

丈夫怒斥醫院疏忽，擔憂女兒若遇重大事故恐輸錯血致命，堅持提告索償確認親子關係訴訟費、親子鑑定費用以及精神損失共50萬新台幣（約12萬港元）。惟法院認為，黃男2014年已離婚，7年後才聲請親子訴訟，更考量他這段時間未盡撫養責任，最終判黃男敗訴。案件上訴二審，法院發現醫院得知血型誤填後，立刻通知更正，自然沒有「輸錯血」風險一說，故此判男子敗訴。

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責任編輯︰王明芳