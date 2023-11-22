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學業成績丨家長會自揭「兒子是學渣」　霸氣父不罵反大讚：成績咁差仲食得瞓得

升學教育 10:03 2023/11/22

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父親自揭兒子是學渣，卻認為他將來必能成功。

不少父母都希望孩子讀書成績優異，然而沉重的學業壓力往往令親子關係變差。近日內地有一名爸爸，在家長會上公開自揭「兒子是學渣」，但他不但沒有怪責兒子，反大讚孩子「心理強大」，笑言他成績差仍能吃能睡，未來出社會，有這心理質素必能成功。

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綜合內地媒體報道，山東一名擔任心理諮商師的父親，近日出席兒子小學家長會，他毫不掩飾地表示，「我兒子是學渣」，又為兒子學業成績差，給班裡拖了後腿致歉。然而，他仍深信兒子能有美好的未來，皆因孩子的心理特別強大，

他成績那麼差，還能吃能喝能睡，連我都很佩服他，我是一位高級心理諮詢師，他的心態比我強大。

山東一名父親在家長會自揭兒子是學渣。（影片截圖）

父親認為，將來走入社會，唯有強大的心理和高情商，才能獲得成功。他亦不忘稱顱校方，學校管理嚴謹，班主任亦早出晚歸，家長們也付出很多，同時感謝其他家長對他兒子的寬容理解。

這名父親的發言在網上瘋傳，並不少大批網民大讚「有智慧」、「充滿愛心」。有人認為，這名父親的難得之處，是他懂得尊重和強導孩子，與只會強迫孩子用功讀書的家長不同，而且他亦沒有把孩子的問題歸咎於老師。

有網民亦認為，這名父親提醒家長應如何正確地引導孩子成長，「有這樣的爸爸，孩子以後也差不到哪裡去，明事理」、」、「成績不是評判的唯一標準」、「每個孩子都有屬於它發光的地方。

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責任編輯：王明芳

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