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張氏一家丨 張致恒努力宣傳情趣用品 　遭網民狠批隔空「開火」

娛樂 10:06 2023/11/22

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張致恒與網民開火！

藝人張致恒 (Steven)近日在情趣用品店打工，更不時在社交網宣傳叫人幫襯，又多次推銷情趣用品。

近日他再作宣傳，表示：「喂，聖誕節話咁快就就嚟到啦，有冇諗好有啲咩禮物送俾朋友呢？冇嘅話……今期最新推介……其實大家都係普通人都係需要放鬆，所以如果大家有咩需要可以上嚟舖頭搵我，我一定會幫你搵到最好嘅解決方法！」

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與網友隔空對戰

雖然現時他努力工作獲不少人支持，有不少網民則認為他作為公眾人物應要注意言行：「我睇緊啲咩？！公然叫人賣（買）性玩具」。

Steven隨即反駁：「公然？乜我做緊犯法咩？」有網民認為他的行為會影響小朋友，Steven再反擊：「只係知道我唔做嘅話我連飯都冇得食，有啲顧慮咁多咩？」

網民又耍再留言：「所以我選擇唔生，生咗又要好似你咁周圍問人借錢養仔，咁為乜？！仲要生四件」。

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一直借錢

Steven為自己辯護：「請問你又知道我經歷緊啲乜嘢咩？其實祝福你三個字唔係咁難打㗎咋，點解做人一定要惡意？講句好聽嘅說話真係咁難咩？」

不過有聲稱曾其是粉絲網友，指對方曾多次問其借錢，根本一直扮可憐。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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