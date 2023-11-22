校園直擊丨英華小學「夜繽紛」　家長自發搞夜市展現超強動員力

▲ 英華小學家長自發搞夜市活動，極短時間內招募逾百位家長義工，包辦了30個攤位等，動員能力超強。(有關機構提供)

「香港夜繽紛」效應下，最近多了校長老友約我「去夜街」。「夜繽紛」不但刺激香港經濟，也激活了老師和家長的思維，不少學校舉辦自家夜市，開放校園，師生和家長同樂一晚。觀察了接近一個月，發現一個夜市活動，都反映了學校不同的管理風格，可以分為以下幾類：領導型、團隊型、自發型。

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「領導型」的學校由校長話事，這類校長通常諗頭多多，社區人脈廣闊，打幾通電話，就會揾到扭氣球的、表演話劇的、搞特色攤位的朋友，來學校幫忙。「團隊型」的校長事事講求「Team Work」，老師和學生的參與度高，例如搞攤位，一定會安排學生擔任導賞員或小老師。最後一種比較少見，是由家長、學生話事的「自發型」。



最近參觀了深水埗直資英華小學的夜市活動，夜市當晚同時舉行家長教師會（即PTA）的周年大會，用意是藉著夜市，吸引人流，推高PTA的投票率。「自發型」的學校有何特色？他們的父母要跟學生一樣「貪玩」，投入學校活動，例如今次英華夜市，該校的PTA就有能力在極短時間內，招募112位家長義工，包辦了30個攤位，票務安排、維持秩序、搜羅獎品、準備食物等等，都是由他們一力承擔，動員能力超強。



話說回來，要成就這種「自發型」，背後必先要具備一些基礎——家校雙方向來有充分的溝通，彼此有高度的信任，校長自然樂意賦權，只會適時從旁給予意見，再放手讓家長繼續把點子優化；家長感到被信任、被尊重，自然更加自發地全情投入。

一般人看直資，多羨慕其財力豐厚，其實無論什麼類型的學校，只要深入認識自己的家長，用得其所，配搭得宜，家長都絕對是超級寶貴的資源。這令我想起，該校校長陳美娟跟我分享過，面試時他們揀學生之餘，也會揀家長：「我們的目標不是收一個學生，而是收一個家庭。一個全情投入校園生活的家庭，可以互相信任、互相扶持、充滿正能量的伙伴。」就是這個道理。



學校平日的家長活動也相當豐富，每逢星期六早晨，校園也會開放，讓家長陪同孩子回校參加課外活動，一邊陪伴孩子練習、一邊交流教養男孩子的苦與樂，也是一個讓家長互相打氣（或者訴苦……)的好機會，家長之間的團隊精神，就是這樣點點滴滴地培養出來。



踏入直資學校的面試季節，除了要了解自己的子女，適合什麼學校，你又有沒有了解過自己，適合當什麼學校的家長？英華小學的家長活動，你會覺得好玩？還是「好攰」？正如我經常說，學校沒有分好與壞，只有適合和不適合，這句話應用在家長身上，也是同一個道理。

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