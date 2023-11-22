健身危機丨長飲1物28歲男子成功增肌6公斤　求醫卻證「腎虛」關鍵原因曝光

▲ 28歲男子成功增肌6公斤，求醫卻證「腎虛」中醫揭關鍵原因。

不少健身人士都習慣飲用由蛋白粉所沖的飲料作增肌，成效雖顯著，但有中醫便提醒，當中暗藏健康風險，並分享曾有2位男患者因過度補充蛋白粉，為腎臟帶來不可逆轉的損傷。

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據內地傳媒報道，杭州市腎臟病醫院院長中醫陳洪宇表示，過去曾遇見2名年青男患者因過度補充蛋白粉作增肌，令腎臟受損傷。身高1.8米、體重80公斤，從事金融業的小王（化名）便是當中患者之一，他因肌酸酐指標超標而求診。被問及平時的生活習慣，小王則表示儘管工作時常加班熬夜，但不管如何，每週都會擠出時間去健身5次，忙到再晚都會去健身室，每次練完吃兩匙蛋白粉和肌酸；平常吃得最多的就是肉、蛋、奶，尤其是牛肉。在這樣的飲食和訓練計畫下，一年還不到，他已經成功增加了6公斤的骨骼肌。

不過，陳洪宇表示過度攝入蛋白質，會導致腎臟需要代謝的產物也大幅增加，從而增加了腎臟的負擔。由於小王肌酸酐指標，被診斷為脾腎兩虛證，因此建議對方先暫停高強度健身，不額外補充蛋白粉、肌酸，過一段時間後再來檢查看指標是否下降。

每個人一輩子能夠吸收和攝取的蛋白質的量是有限度的，為期一生有一個總量，如果在前半生就已經超量攝入，讓你的腎臟過度代償，就會出現腎臟代償能力提前耗盡的情況。

陳洪宇指，小王並非單一個案，先前也有一名25歲愛健身的男子因過度補充蛋白粉，腎臟衰退至仿如一個60歲的人士。到他看診為時已晚，「那個小伙子很年輕，但對他腎臟造成的負擔已經不可逆轉了。」

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責任編輯：羅嘉欣