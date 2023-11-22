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我們不是怪獸丨佛康名畫真跡帶入校園  發掘學生多元興趣

升學教育 10:42 2023/11/22

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中華佛教康山學校今年聯繫一位藝術收藏家，首次在校園舉行「草間彌生x畢加索作品展」，展出兩位藝術家的部分真跡和版畫。(有關機構提供)

回想讀書時期的美術堂，我最深刻的回憶是老師拿著一疊白畫紙走入課室，我就知道今堂又是畫「豉油」 – 即自由畫。這份自由雖然令人懷念，但看到現今的小學生，能夠有機會學習殿堂藝術家的作品，之後學校還會將藝術家的真跡帶入校園，讓學生近距離欣賞，我又有點兒羨慕。

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今年初M＋藝術館舉行日本著名藝術家草間彌生的展覧，場內人頭湧湧，改在小學禮堂看畫展的好處是，不用人逼人，現場環境舒適得多，而且還有小學生擔任導賞員，和參觀人士講解每幅作品的故事和意義，令我得著更多。這間位於鰂魚涌的佛教康山學校，今年聯繫了一位藝術收藏家，首次在校園舉行「草間彌生x畢加索作品展」，展出兩位藝術家的部分真跡和版畫，還有一個由家長和學生聯合創作，利用過百個環保膠樽、彷草間彌生風格而製作出來的大型蝴蝶藝術裝置，閃閃生光的相當矚目，是現場另一個打咭位。

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學校搞畫展，看似風馬牛不相及，但該校校長馬中駿相信，人生不要給自己太多框框，多接觸不同的興趣，總是好事，以他自己為例，明明是個理科人，大學讀的是「分子生物科技」，但他同時又跑去藝術系，學習攝影和素描、一共讀了九個學分，雖然成績不算好，但最緊要是學得開心；畢業後他也沒有做科技研究，反而投身了教育行業，由教學助理、半職老師做起，2018年出任佛教康山學校校長時，還不到40歲。
 
這些跟「學校搞畫展」一樣，看似沒有關係的cross-over，對馬校長來說，都是豐富人生歷練的一部分：「每所學校有它的制度和局限，但在制度之內，如何給學生帶來不同的體驗？這些體驗，就好像不同的種子，埋藏在小朋友的意識內，待日後時機成熟，就會變成不同的興趣和啟發，他們將來在社會的優勢也大得多。」
 
在今次畫展，學校還同場展出學生學習畢加索的立體派風格後，創作出來的人像畫，能夠近距離在「大師級」和「小學雞」作品之間漫遊，是一個很特別的體驗，看的時候我真心覺得，大師畫得固然好，但其實小朋友的作品也不差，只差在（暫時）沒有那兩位大師那麼出名而已。我向小朋友講出這個想法，他們回應我一個「叔叔你是否要去驗眼」的驚訝表情，但我覺得，讚小朋友，誇張一點，他們的自信才會多一點；更何況，「我用一生的時間，才能像孩子一樣畫畫」，不就是畢加索大師的人生金句嗎？

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撰文 : 梁永樂

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