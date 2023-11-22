新聞女王丨 TVB新聞部權鬥比劇集更勁？　前主播王俊彥：劇本呢啲寫唔到喇

▲ TVB新聞部權鬥比《新聞女王》的劇情更勁？

由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的TVB台慶劇《新聞女王》，成為網民討論熱話，被指有如現代版「宮鬥劇」，又被前無綫新聞主播麥詩敏、姚雋彥狠批劇情離地！

同樣曾任職無綫新聞主播的王俊彥（Chris），也有於社交平台上提及《新聞女王》，更大爆有劇本「寫唔到」的內容！

新聞女王丨佘詩曼大爆職場金句 霸氣Man姐：公司可以冇咗你架喇喎

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《新聞女王》主播大鬥法

在昨晚（11月21日）的《新聞女王》內，一眾劇中主播也為權力、上位而爭個你死我活，如：梁景仁（馬國明飾）要求飛爺（鄧智堅飾）加設總主播主任職位、梁景仁與Man姐（佘詩曼飾）為取得贊助而各自捧一位基金會長候選人。

另外，唐芷瑤（陳曉華飾）淪為辦公室鬥爭犧牲品，原以為立了大功的芷瑤於Office大派「勝利蛋糕」之際，就收到Man姐的「大信封」，被用完即棄的芷瑤連尊嚴也不要跪地懇求Man姐：「我做錯咩呀？我同你道歉吖！」

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王俊彥揭實況

現已移居英國倫敦的前TVB新聞主播王俊彥（Chris），在IG發文接新聞部的一些實況：

有觀眾真心PM問我有無睇，我實在完全唔知原來有套香港劇講「新聞」（唔係嘛咁癲喪？），真係唔夠update 😅



佢好雀躍：「唔係呀，comment 下究竟有邊啲真、邊啲假吖嘛！」又話因為套劇search返我啲片，到底係點（呢位觀眾好認真呀下）



好似話入面好多都誇張咗，戲劇效果呢家嘢係需要嘅我諗，但早幾年入面就肯肯定比戲劇，更加戲劇喇🎥 老細房掟搖控、被篤灰質問、因抵抗而懲處、WhatsApp 罵戰、山頭politics，劇本呢啲寫唔到喇⋯⋯



呢張係我人生珍重嘅一幕，最喜愛嘅西裝、最鍾意嘅恤衫、最沉實嘅tie，authentic 📺



but 俱往矣



#我會憶起倒數時嘅緊張

#香港新聞 #History

Chris在在2021年3月23日正式離職，並在翌日於IG發文，當中提到：

這經過漫長過程，意識到「嚴謹」背後是另一故事。無稽的人和事日日碰面、夜夜上演，是折磨。年多後，可幸，由前線轉到主播枱上，又大開眼界。轉變崗位不代表轉了角色，記者身分從沒失蹤，反而抽離一點，更明瞭荒誕背後，原來無可救藥。

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