新聞女王丨細劉生入行40年演逾百部劇集　何啟南從失婚學習做寵妻暖男

▲ TVB資深綠葉王何啟南演過多個反派角色。

TVB台慶劇《新聞女王》備受觸目，除了佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等演員成為焦點外，劇中飾演細劉生的老戲骨何啟南亦很有觀眾緣，演出深得觀眾愛戴。

有網民認為《新聞女王》的細劉生是一位咸濕富豪，對身材好的女性如飾演許詩晴的「高Ling」高海寧深感興趣。現實中的何啟南曾經歷婚姻失敗，不過他早已從過去中學習，如今是一位寵妻暖男。

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入行40年產量多

何啟南自17歲被星探發掘，於首部電影《青春路潮》擔正做男主角，不過由於當時仍未成年，故曾遭父親極力反對，加上演員收入不穩定，他決定要自我增值，於1989年赴英國修讀兩年的電影製作課程。

返港後，他曾為3套電影擔任助製，其後於1996年加入TVB當回演員，一直拍劇至今。

入行40年，何啟南接得最多的角色就是反派角色，因此有「御用奸人」、「反派王」等稱號，參演過逾百部影視作品，是一位非常多產的演員。

縱然何啟南大多當上配角，不過他演過的角色成功令觀眾留下印象，如《迷失樂園》的馬總、《心戰》的Martin、《迷》的屈Dee和《開心速遞》的姦夫、《逐流時代》的羅波等，並獲得大家喜愛。

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從失婚學做愛妻暖男

至於感情方面，何啟南於26歲曾經結婚，可是與第一任太太的婚姻僅維持了5年便結束。他坦言自己當時太年輕、很衝動且不聽人勸告。

經歷失婚後，何啟南於2017年與任職空姐的圈外人年再婚，二人不時旅行放閃。

喜愛下廚的何啟南，閒時會煮幾味冧下太太，兩小口簡單過活，已很幸福開心。

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