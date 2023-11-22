  • 25°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨細劉生入行40年演逾百部劇集　何啟南從失婚學習做寵妻暖男

娛樂 11:52 2023/11/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

TVB資深綠葉王何啟南演過多個反派角色。

TVB台慶劇《新聞女王》備受觸目，除了佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等演員成為焦點外，劇中飾演細劉生的老戲骨何啟南亦很有觀眾緣，演出深得觀眾愛戴。

有網民認為《新聞女王》的細劉生是一位咸濕富豪，對身材好的女性如飾演許詩晴的「高Ling」高海寧深感興趣。現實中的何啟南曾經歷婚姻失敗，不過他早已從過去中學習，如今是一位寵妻暖男。

【開心速遞】細龍太約「姦夫」偷食　陳思圻與《開心速遞》Re-U網民嗌經典

點擊圖片放大
+11
+10

入行40年產量多

何啟南自17歲被星探發掘，於首部電影《青春路潮》擔正做男主角，不過由於當時仍未成年，故曾遭父親極力反對，加上演員收入不穩定，他決定要自我增值，於1989年赴英國修讀兩年的電影製作課程。

返港後，他曾為3套電影擔任助製，其後於1996年加入TVB當回演員，一直拍劇至今。

入行40年，何啟南接得最多的角色就是反派角色，因此有「御用奸人」、「反派王」等稱號，參演過逾百部影視作品，是一位非常多產的演員。

縱然何啟南大多當上配角，不過他演過的角色成功令觀眾留下印象，如《迷失樂園》的馬總、《心戰》的Martin、《迷》的屈Dee和《開心速遞》的姦夫、《逐流時代》的羅波等，並獲得大家喜愛。

【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」

點擊圖片放大
+8
+7

從失婚學做愛妻暖男

至於感情方面，何啟南於26歲曾經結婚，可是與第一任太太的婚姻僅維持了5年便結束。他坦言自己當時太年輕、很衝動且不聽人勸告。

經歷失婚後，何啟南於2017年與任職空姐的圈外人年再婚，二人不時旅行放閃。

喜愛下廚的何啟南，閒時會煮幾味冧下太太，兩小口簡單過活，已很幸福開心。

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【挑戰自我】TVB御用奸角現實中的運動好手　何啟南醉心踩單車挑戰自我
16:29 2021/10/26
【挑戰自我】TVB御用奸角現實中的運動好手　何啟南醉心踩單車挑戰自我
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
12:03 2022/06/22
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
【開心速遞】細龍太約「姦夫」偷食　陳思圻與《開心速遞》Re-U網民嗌經典
12:01 2023/03/29
【開心速遞】細龍太約「姦夫」偷食　陳思圻與《開心速遞》Re-U網民嗌經典

你可能感興趣

【挑戰自我】TVB御用奸角現實中的運動好手　何啟南醉心踩單車挑戰自我
16:29 2021/10/26
【挑戰自我】TVB御用奸角現實中的運動好手　何啟南醉心踩單車挑戰自我
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
12:03 2022/06/22
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
【開心速遞】細龍太約「姦夫」偷食　陳思圻與《開心速遞》Re-U網民嗌經典
12:01 2023/03/29
【開心速遞】細龍太約「姦夫」偷食　陳思圻與《開心速遞》Re-U網民嗌經典
何啟南 娛樂人物職業 新聞女王 綠葉 TVB 電視劇 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月22日 時間12:05）
單親媽媽︱唐寧離婚6年移居紐西蘭　淚揭與仔女分開住：永遠唔會慣
單親媽媽︱唐寧離婚6年移居紐西蘭　淚揭與仔女分開住：永遠唔會慣