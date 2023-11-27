【綠色車站】港鐵顯徑站引入太陽能板等綠色設施　節能元素融入車站

▲ 車務工程服務及創科總管陳慶強。（港鐵提供）

港鐵顯徑站2020年2月啟用，車站以全新的綠色車站作槪念，於設計規劃、建造和營運等方面融入環保元素，包括採納自然採光及通風設計、綠化天台、使用可再生能源及環保物料等，致力推動可持續發展 。

2021年，顯徑站成為亞洲首個在英國建築研究院綠色建築評估系統 BREEAM In-Use 獲得「優秀」（Very Good）評級的鐵路車站。港鐵不時檢視車站環境及設備，並引進更多環保及低碳措施。今年顯徑站獲升級至 BREEAM In-Use「出色」（Excellent）評級，成為全球首個榮獲此認證的鐵路站。

車站採用半開放式的車站設計，加強自然採光和對流通風。外牆亦加裝了採用環保物料製成的遮陽擋板，降低車站內的溫度。站內設有佔地5,000平方米的新一代綠化天台系統，以較淺的種植土壤深度栽種綠化植物，既可降低負重和長期的保養成本，同時有助紓緩空氣污染、提升環境。系統可回收、節約和供應用水，將灌溉所需用水量減至最低，長遠有效地維持植物生長。車站外圍亦安裝了多個鳥巢箱，為鳥類提供棲息的環境。

車站以「太陽能」作為主題，合計安裝約300平方米面積的太陽能面板，包括於車站頂位置安裝17塊太陽能軟板及 123塊單晶太陽能板，連接電網供站內使用，預計每年產電量約50,000千瓦小時。月台設有3塊太陽能玻璃幕牆，產生的電力可供幕牆附近的風扇使用，預計每年產電量約1千瓦小時。車站出入口的行人路亦安裝了44塊具防水功能的可踏式路面太陽能板，為旁邊的燈箱供電，預計每年產電量達約700千瓦小時。

港鐵表示，作為一家提供低碳公共交通營運商，致力將低碳措施融入公司策略、規劃及營運之中，實踐綠色營運，目標2050年實現碳中和。現時實施主要措施包括以更具能源放益的LED燈更換車站的傳統照明，及於車站進行大規模空調冷卻裝置更換計劃，第二期計劃預計於2026年完成，預計可減少約20%相關能源消耗。

港鐵亦支持本地可再生能源發展，在港鐵設施加裝不同種類的太陽能發電裝置，其中八鄉車廠已安裝超過2,100塊柔性太陽能板，為全港單一建築物計最大的太陽能軟板系統項目。採用列車能源再生制動技術，將列車煞車時所產生的動能轉換為電能使用，又支持香港推動更廣泛使用綠色創新運輸技術，現正進行氫燃料推動輕鐵列車的研究項目。

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責任編輯：吳穎嵛