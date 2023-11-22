AI抄襲︱偷用AI交出高水準作文老師迅速揭發抄襲　小四生：魯迅的文章不錯

▲ 小四生偷用AI改寫魯迅文章，交出高水準作文。

小學生懂得善用科技本是好事，但若用來「出貓」就大件事。近日內地有一名小四學生交了一份超高水準的作文功課，老師驚嘆之餘，卻覺得文章十分眼熟，最終揭發學生竟利用AI科技改寫名作家文章。

有北京小學老師近日在社交平台分享，在批改小四學生作文時，發現一名平日成績一般、寫作能力平庸的學生，竟寫出一篇佳作，無論是文字的描述技巧、譬喻的應用都相當紀熟，恨不得從頭到尾都劃上「波浪線」。老師貼出這篇以「雪」為主題文章的部分內容，

溫暖的國度裡，雨水從未轉變為冰冷，堅硬且璀璨的雪花。那些博學多才的人們認為這樣的時候顯得單調，它自己也感覺不幸嗎？

最新影片：

不過，老師再次細閱時，有感寫法完全不像小四學生，而且愈讀愈熟悉，最終揭發文章是根據著名作家魯迅文章《雪》改寫而成。老師即時通知學生家長，希望了解孩子改寫的過程。

家長其後回覆老師，原來兒子是用AI改寫功能，家長更拍下兒子改寫的過程，片中只見孩子將魯迅的文章複製到人工智能軟件上，然後確定語言風格，短短數秒後一篇改寫好的文章就出現在眼前。

兒子需要做的，就是把文章填上稿紙，火速完成。家長震驚地問兒子為何會想到改寫魯迅的文章，兒子竟淡淡地回應，

魯迅的文章挺不錯的。

孩子的回覆令家長和老師都哭笑不得，而這樣的作法也令大批網民嘖嘖稱奇，「現在小孩子真不得了」，有人笑言，雖然抄襲是不對，但孩子懂得使用AI也是聰明的，更有大學生大嘆「佩服，我好像學到了點東西」。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳