白日之下丨票房衝1300萬古仔驚喜現身謝票　古天樂請義工隊睇戲作答謝

▲ 古天樂現身戲院為《白日之下》謝票。

電影《白日之下》叫好叫座，縱然上映踏入第三周，票房由上周三，上畫第14日起（11月15日），經已連續7日奪得單日票房冠軍，打低新上畫及同期上映的中西猛片，而剛過去的周末，《白日之下》亦保持上周威勢，周六及周日（11月18日至19日）2天合共收逾2,000,000票房，截止昨日（11月21日）累積票房成功衝破1300萬。

有份投資《白日之下》的古天樂，在上周六（11月18日）亦出動謝票，聯合謝票團隊走訪十多間戲院，古仔亦特意邀請他的義工隊欣賞電影，答謝一直以來的付出。

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▲ 古天樂現身戲院為《白日之下》謝票。

古仔珍惜謝票機會

很多觀眾見到古仔驚喜現身謝票都非常意外，大家拍掌歡迎古仔外，亦有觀眾感謝願意投資，才能夠令《白日之下》這部好電影面世。

古仔亦都非常珍惜今次謝票機會，親身了解觀眾想法：「今日我陪《白日之下》嘅團隊嚟謝票，亦都係《白日之下》進入第三週，喺過去嗰兩個星期，團隊所有成員都不停四出謝票，所以今日都希望可以畀啲鼓勵佢，陪佢哋一齊謝票，亦都想多謝觀眾對呢部戲支持，好想喺謝票嘅過程入面，聽到觀眾對呢部戲嘅感受同埋反應，希望我哋可以再做一些更優質嘅電影出來。」

▲ 古天樂現身戲院為《白日之下》謝票。

古天樂感謝義工隊

至於古仔現身的其中一場謝票，觀眾主要都是來自古天樂義工隊，以及10個來自不同社福機構的同工和照顧者等，古仔想借電影答謝大家一直以來的貢獻和付出。

古天樂表示：「首先好多謝我的義工隊，過往我嘅義工隊都為不同階層去付出，努力探訪，或者去照顧一啲比較弱勢的社群，今日亦都趁住呢部戲，我想請佢哋嚟欣賞，可以喺佢哋平日繁忙工作或生活當中，畀佢哋一個娛樂，雖然呢部戲係比較貼近社會現實，同埋較沉重，但係都想同佢哋分享一下，亦多謝佢哋對呢部電影支持，希望佢哋鍾意。」