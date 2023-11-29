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骨髓瘤｜多發性骨髓瘤病友組織主辦工作坊　運動與疾病治療資訊兼備

醫健人物 00:00 2023/11/29

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多發性骨髓瘤病友組織主辦工作坊，運動與疾病治療資訊兼備。

多發性骨髓瘤（Multiple myeloma，MM）是其中一種可影響全身多個組織機能的血液科腫瘤，患者需透過不同治療，與病情作「長期抗爭」，目標是病情得以緩解，並預防復發。在漫長的抗病路途中，同路人的支援非常重要，早前病友組織「香港骨髓瘤關愛聯盟」，便聯同「香港骨髓瘤學會」，舉辦一場八段錦健康工作坊，讓病友共同體驗申展運動的樂趣，並邀請專科醫生分享多發性骨髓瘤的最新治療展望。

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香港骨髓瘤學會會長、血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生應邀出席工作坊，與參加者分享關於多發性骨髓瘤的治療新知。詹醫生指，現時在處理多發性骨髓瘤個案時，結合或單獨使用三大類型藥物，包括︰1. 類固醇（Steroid）、2. 蛋白酶體抑制劑（Proteasome inhibitor），以及3. 免疫系統調節劑（Immunomodulatory drug）等。其中蛋白酶體抑制劑及免疫系統調節劑，在治療上的角色較為關鍵。通常這三種藥物在誘導治療中混合使用。另外，醫生會視乎實際情況，可結合CD38單抗藥物使用，亦可在需要時單獨使用。此外，新一代的藥物處研發階段，有望進一步提升治療效果。 

最新藥物處研發階段 進一步提升治療效果

除了上述藥物選擇外，詹醫生亦介紹了一些最新的「免疫治療」的研究，包括靶向B細胞成熟抗原（BCMA）的CD 3雙特異性T細胞銜接劑（BCMA x CD3 BiTE）等；詹醫生指，近年各種新型的BiTE 及CAR-T細胞療法已在臨床研究取得成效，成功用於復發及難治性多發性骨髓瘤患者，成效顯著。詹醫生鼓勵患者保持正面積極態度抗病，期望有更多新的治療方案引進本港，助病人繼續向治療目標進發。

八段錦申展 輕鬆融入每天運動習慣

當然，多發性骨髓瘤病人除了需依循醫生指示，接受適當治療外，持久維持良好健康的生活習慣，亦是非常關鍵。是次工作坊邀得資深八段錦導師田瑞源師傅，指導各參加者學習簡易的八段錦申展運動，讓病友們鬆弛身心，也可嘗試建立每天運動的好習慣。

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是次八段錦工作坊在參加者的歡笑聲中順利舉行，如市民欲加深對多發性骨髓瘤的認識，或希望知道更多日後的活動詳情，歡迎瀏覽香港骨髓瘤關愛聯盟網站https://hkmcs-hk.blogspot.com/p/blog-page_47.html 或登入該會Facebook專頁https://www.facebook.com/hongkongmyelomacareandshare/了解更多。

香港骨髓瘤學會會長兼血液及血液腫瘤科專科醫生 詹楚生醫生。

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撰文 : 詹楚生醫生 香港骨髓瘤學會會長兼血液及血液腫瘤科專科醫生

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