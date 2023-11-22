蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】

▲ 鑽石山鳳德邨住戶亂棄置發黑床褥，街坊擔憂床蝨傳播。

床蝨危機席捲多地，早前本港公共交通工具更疑似出現床蝨蹤影，導致全城人心惶惶。近日有鑽石山鳳德邨街坊發文控訴，有鄰居於走廊胡亂棄置滿布疑似床蝨污漬的床褥，隨時造成傳播，批評有關行為自私。滅蟲專家鄭國鏗指出，若發現床上有黑色污漬，有可能是床蝨的排泄物，並提醒外出回家後，可做2件事自保。

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鑽石山住戶亂丟發黑床褥

有鑽石山鳳德邨街坊於Facebook群組「黃大仙區友」發文，指有住戶胡亂棄置床褥，批評行為缺乏公德心，又指隨時造成床蝨傳播，全層、全座、甚至全區都有機會中招。

從相片可見，床褥滿布黑色污漬，不過卻沒有用任何膠袋、垃圾袋包裹，直接放置於地上。有網民看過相片後表示，「個床部份位黑晒，有機會有床蝨，如果有，會爬到周圍都係」，樓主回覆「不是有機會，是已經很多」，又指目測有床蝨巢，但不敢走近拍照。

▲ 街坊指，床褥有疑似床蝨污漬。（Facebook群組「黃大仙區友」圖片）

不少網民都留言批評該住戶的無品行為，「有無得睇cctv邊戶咁缺徳」、「人在做，全層住戶在看」、「垃圾桶放唔落嘅就要自己掉去垃圾房」、「掉得就會有新的送來，遲早知那個單位咁缺德」、「一定要包好先掉」。

另外，亦有網民提醒樓主做好自保措施，「買定蝨水噴，即叫保安著保護衣處理」、最好你喺屋企門口灑啲粉和門口牆身噴防蝨嗰隻水」。

3招判斷家中有無蝨出沒

蝨患近日在全球多國愈爆愈多，不少港人都憂心床蝨襲港。本港滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受TOPick訪問時指出，有3大方法可判斷家中是否有床蝨出沒，並提醒民眾外遊回家後，第一件事是要做好清潔工作。

1. 黑點

若家中床架、枕頭、牆上的裂縫等位置，發現有深色或黑色污漬，有可能是床蝨的排泄物。

2. 被咬

床蝨一般埋伏期是7至10日，若沒被咬則難以發現，而一被咬就可以肯定是有床蝨。

3. 蝨殼/蝨卵

若在家中發現有類似床蝨的物體，但顔色較為淺色，則是蝨殼或蝨卵，證明家中已被床蝨入侵。

外出回家必做2件事自保

為防止帶床蝨回家，外出返家後可以怎做？鄭國鏗指，外出旅遊返家後，若家裡有蒸汽機，首先要對行李篋進行噴灑清潔；另外行李篋内的衫褲第一時間要先進行熱水清洗。

好多人旅遊返家後會覺得好攰，而唔將啲衫攞出嚟清洗，但咁樣好容易帶床蝨入屋。即使唔用熱水洗，都要用普通洗衣機對啲衫褲進行清洗。

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責任編輯：羅嘉欣