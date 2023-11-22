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【珍惜生命】上環25歲女子利刀刺胸　丈夫大驚報警

社會 11:36 2023/11/22

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上環今日（22日）清晨發生企圖自殺案，一名25歲女子以生果刀逕自刺向胸口，女子送瑪麗醫院治理。

事發於凌晨4時許，上環荷李活道208至214號一單位，一對夫婦爭執，期間25歲女子情緒激動，突衝入廚房以生果刀刺向自己胸口，然後把生果刀丟向鋅盤，離開寓所走去後樓梯。

32歲丈夫見狀即報警求助。警員到場發現女子仍清醒，救護車送瑪麗醫院治理。

據悉事發前女子曾遭丈夫查看手機WhatsApp信息，之後二人發生爭執。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：吳卓峰

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