【珍惜生命】上環25歲女子利刀刺胸 丈夫大驚報警
社會 11:36 2023/11/22
上環今日（22日）清晨發生企圖自殺案，一名25歲女子以生果刀逕自刺向胸口，女子送瑪麗醫院治理。
事發於凌晨4時許，上環荷李活道208至214號一單位，一對夫婦爭執，期間25歲女子情緒激動，突衝入廚房以生果刀刺向自己胸口，然後把生果刀丟向鋅盤，離開寓所走去後樓梯。
32歲丈夫見狀即報警求助。警員到場發現女子仍清醒，救護車送瑪麗醫院治理。
據悉事發前女子曾遭丈夫查看手機WhatsApp信息，之後二人發生爭執。
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記者：吳卓峰