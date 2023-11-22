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兒童癌病︱2歲兒患白血病瀕死面臨巨額醫藥費　癌母願捨生：先救兒子

兒童健康 13:56 2023/11/22

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河南一名2歲男童不幸患上俗稱血癌的白血病，需盡快接受化療。其母因積勞成疾不幸癌症復發，需進行二次手術。面對時間和金錢的緊促，母親決定將治療機會留給兒子。

河南一名2歲男童洋洋不幸患上俗稱血癌的白血病，需盡快接受化療。其母因積勞成疾每天照顧兒子不幸癌症復發，需進行二次手術。可是面對分秒必爭和金錢緊促的窘境，母親決定將治療機會留給兒子，家中七旬爺爺亦變賣家當、外出靠苦力打工，只盼孩子可以安然渡過難關。洋洋一家在眾籌網站發起眾籌，盼獲社會大眾伸出援手。

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綜合內媒報道，河南鄭洲農村2歲男童洋洋，自幼與父母、爺爺及14歲哥哥同住，一家五口靠經營小食店為生。今年6月，母親發現兒子步行姿勢怪異，求醫後未見異樣；遂後洋洋抱怨骨痛，再度求醫被診斷為關節積液，惟病情每況愈下至無法站立行走。

父母隨即帶洋洋到河南省兒童醫院接受磁力共振掃瞄（MRI），證實他患上急性淋巴細胞性白血病（Acute lymphocytic leukemia），急需接受化療，否則性命危在旦夕。面對噩耗，洋洋母親感到晴天霹靂：

聽到診斷，我的心裡『轟』的一聲，雙腿不停顫抖站在原地。

母子雙患癌 癌母：先救兒子

面對高昂醫療費和終日奔波。洋洋母親因照顧愛兒導致作息、服藥不定時，4年前的甲狀腺癌再次復發，需進行第二次手術。一家頓時負擔巨額醫療費，洋洋母親決定將治療機會留給兒子：「先給孩子治療，我的病不著急！」

目前，洋洋正進行為期一年的化療，經過10次化療後，醫生再視乎身體指標考慮是否進行移植手術。洋洋父母每日留守醫院照顧孩子，家中年近7旬的爺爺前年剛進行過前列腺手術，得悉孫兒患病後，不惜老來到地盤工作，又將家中糧食及牲畜等通通變賣，用來繳付早前10萬元人民幣（約11萬港元）醫療費。惟現階段治療尚欠30萬元人民幣（約33萬港元）。

年幼的洋洋面對危疾，仍堅強懂事。當看到母親為他憂心痛哭時，總會撫背、輕聲安慰母親。洋洋父親透露指，目前洋洋一家在微博眾籌網站「微公益」發起眾籌，盼獲社會大眾伸出援手。

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認識血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料，白血病（Leukaemia），俗稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。特別在於幼兒與年輕人均有機會患上此病。不過白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰ 

1. 容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

2. 發熱

3. 貧血、消瘦、無胃口

4. 肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大

5. 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

6. 經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血

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責任編輯：王明芳

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