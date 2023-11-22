恐怖意外丨母推BB車搭扶手電梯突翻側　1歲半女嬰手指慘遭夾斷

▲ 內地有媽媽推BB車搭扶手電梯，突翻側導致歲半女兒手指被夾斷。

乘搭扶手電梯要小心，若有大型物件應要搭升降機。近日內地一名母親於地鐵站內，推著BB車乘搭扶手電梯時，BB車突翻側致歲半女兒手指硬生生被夾斷，斷指更卡在扶手電梯內。由於嬰兒太小致手術複雜，先後遇兩醫院拒絕，輾轉至第三間醫院獲接收，幸好最終接駁手術成功，女嬰正逐漸康復。

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據內地媒體報道，王女士一家近日到北京旅遊，事發當日夫妻及其他家人一同在地鐵大望路站乘搭扶手電梯往下層時，丈夫手拿一袋物品，未有用手扶著嬰兒車，當接近到達時，嬰兒車突被卡著意外翻倒，車上20個月大女嬰連人帶車摔倒，女嬰右手中指插入扶手電梯踏板接口，導致第一指節被夾斷。

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女嬰被送上救護車赴醫院搶救，警方與維修人員一起尋找被卡在電梯的女嬰斷指，經過20分鐘搜索終尋回，「指頭直徑不足1cm，被污染得比較嚴重」。民警馬上用無菌手套包好，並開警車快速將斷指送往醫院。然而因女嬰年幼，接駁手術複雜，前兩家醫院表示條件所限無法接回，幸好醫生推薦下前往北京大望路急診搶救醫院願意接收才成功救治。

據本港機電工程署的「升降機及扶手電梯安全使用指引」，乘搭扶手電梯時應該注意以下事項：

切勿將身體任何部分伸出扶手電梯外，以免與扶手電梯旁的障礙物踫撞或跌出扶手電梯外。切勿攀爬扶手電梯的扶手；

切勿坐在扶手電梯上；

切勿循反方向行走；

切勿在扶手電梯上亂跑及嬉戲；

穿著膠底布鞋、拖鞋或涼鞋者使用扶手電梯時，要留意梯級之間及旁板與梯級之間的空隙，否則鞋子和腳趾有被夾住的危險；

使用扶手電梯時，不要碰到梯級之間或旁板與梯級之間的空隙，或撥弄旁板護掃，以免腳部被夾著；

小童要有大人陪同下，方可乘搭扶手電梯；

乘搭扶手電梯時，應緊握扶手，切勿雙手攜物。應在梯級黃線之內站穩，切勿站在黃線上。

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責任編輯︰王明芳