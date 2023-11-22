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新聞女王丨陳曉華認角色可憐感心痛　自言現實有底線不會作犧牲

娛樂 13:52 2023/11/22

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陳曉華演技有進步！

台慶劇《新聞女王》現正熱播中，由視后佘詩曼演「Man姐」帶領文家軍與「梁景仁」馬國明的佐治黨互相爭鬥，僅播出兩集，不少觀眾讚劇情緊湊，兩黨大鬥極之精彩。

當中除了阿佘與馬明的爭鬥成焦點外，陳曉華演唐芷瑤，第一集被阿佘從馬明的「佐治黨」中搶過來加入Man姐的「文家軍」，為了得到Man姐認同，她不惜刑事毀壞打爛貨Van的車窗盜取車Cam片段，更表示「做棋咪做棋囉！至少有畀人利用嘅價值！」

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成犧牲品

昨晚陳曉華（Hera）飾演的角色慘淪辦公室鬥爭犧牲品，天資不足的芷瑤，為了存活三度死𦧲兼兩度下跪，分別是跪求盧博士（鄭啟泰飾）受訪、跪求Man姐不要解僱自己，及扮醉死𦧲佐治再次給予機會，其間數度眼泛淚光。

其中跪求Man姐場口相當戲劇性，原以為立了大功的芷瑤、於Office大派「勝利蛋糕之際竟收到Man姐的大信封，被用完即棄的芷瑤不但未有爭辯、更連尊嚴也不要跪地懇求Man姐：「我做錯咩呀？我同你道歉吖！」

芷瑤之後再找佐治幫忙，並暗示可出賣美色：「我都可以冇底線，我都可以走光」；可惜遭佐治篤爆她扮醉之餘，更以「香水論」奚落芷瑤謂：「女人嘅人緣你冇，女人嘅直覺你都冇」、「狗咬人你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你。」

陳曉華成為犧牲品。

獲益良多

今次曉華能與兩大實力派前輩佘詩曼和李施嬅合作，她接受TOPick訪問指從她們身上獲益良多：「她們專業工作態度很值得學習，不會感覺壓力很大，加上她們散發着認真工作的氣場，所以在她們身邊也會很集中投入角色。」 

認角色可憐

談到唐芷瑤此角，她認為對方是一個可憐人：「她一直很努力想做到好成績讓上司知道，即使生活辛苦，但她用自己認為對的方法盡力做好，正如劇中對白一樣『做棋咪做棋囉！至少有畀人利用嘅價值！』，芷瑤盡全力想換取一個成功的的機會，但最後也失敗，對我而言，芷瑤是一個可憐人。」

曉華又指很明白芷瑤的努力：「因為我也是怕不努力和停下來就會落後的人，不過我與角色不一樣的是我有底線和不噴香水，而且，我很幸運有不同的機會，但芷瑤唯一一個機會都只係做一隻棋子 ，所以我很心痛這個角色。」

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屢演慘角

提到她近期的角色如《美麗戰場》的小美和今次的芷瑤也十分可憐，對此曉華說：「對我而言每個角色都會經歷自己的難關， 可以是可憐人亦可以是可愛之人，只是碰巧大家見到芷瑤經歷中人生的難關，其實大家也很像，不跌過不會長大，就如 《美麗戰場》小美，即使大家覺得她很可憐，但起碼身邊有兩個姐妹不離不棄 ，相較芷瑤幸福。」

記者：陳曉柔

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