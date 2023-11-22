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【的士罷工】業界稱當局致電釋善意終暫停罷工　相信政府會採取大規模執法行動

社會 12:57 2023/11/22

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的士小巴商總會理事長周國強。（資料圖片）

17個的士團體原定今（22日）在大埔林村停車場進行3小時罷工，不滿政府無取締「白牌車」平台，影響的士生意，惟昨（21日）晚突宣布暫停罷工。的士小巴商總會理事長周國強今早在港台節目重申，取消罷工與場地無直接關係，又認為如業界能提升服務質素，市民未來會願意選乘的士。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭則表示，會與警方及當局商討打擊「白牌車」的方法，相信政府會採取大規模執法行動。

周國強指，業界受「白牌車」問題困擾多年，流失客人及司機外亦導致很少年輕人入行。業界曾向政府提出多項建議，包括在的士內安裝攝錄及導航設備，減少乘客因司機態度或投訴兜路的爭拗，但認為政府「唔肯落手幫我地減低的士投訴」，形容司機如「過街老鼠」。他表示，昨日上午與政府官員會面後，局方下午再致電他釋出善意，承諾會全面審視網約「白牌車」問題並連同警方加強執法，以及計劃再與業界會面。周國強認為，如業界能改善有關問題及提升服務，相信市民願意選乘的士。

對於林村拒絕借出場地，周國強承認是總會的疏忽，未考慮到業界參與行動的士數目眾多，須向警方申請不反對通知書，業界考慮到如持續行動並非好決定，最終決定暫停今日的罷工行動。

黃羽庭：業界不希望以罷工表達不滿

黃羽庭則表示，昨日上午與運輸及物流局和運輸署開會商討取締「白牌車」，惟所得答覆與過去八年半無別，認為政府只是拖延，質疑政府默許「白牌車」問題，故決定如期罷工。他續稱，政府晚上回應業界，表明會在12月聯同警方再與業界開會，商討打擊「白牌車」的方法，亦會重新檢視條例，相信政府會採取大規模執法行動，因此決定取消今日的罷工。

黃羽庭強調，如只靠修例加強罰則，沒有實際的執法行動，不能夠改善現時情況，又指罷工對市民、的士車主及司機三方都並非好事，業界不希望以罷工表達不滿，期望政府能加強打擊「白牌車」。

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記者：吳穎嵛

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