拿破崙丨列尼史葛ｘ華堅馮力士史詩大片　呈現一代強者癡情與野心

▲ 《拿破崙》

近日兩位荷里活殿堂大導演分別有新作，繼馬田史高西斯的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），列尼史葛的《拿破崙》（Napoleon），重拾其奧斯卡得獎作《帝國驕雄》（Gladiator）的史詩式大製作，由金像影帝華堅馮力士飾演這位歷史名人，聚焦這位法國皇帝、軍事天才的崛起和稱霸之路，以及見證不敗雄獅的愛情與野心！

拿破崙是有史以來最偉大的軍事領導人之一，憑藉驕人軍事才智，征戰連勝，其運用的戰術才華，讓當時的世界需要7個不同的歐洲列強才能擊敗。這位傳奇人物的崛起，其嚴厲且具有戰略意義的軍事行動，至今仍存在爭議，亦引起學者、政治家狠批或欽佩。

在戰爭中，拿破崙的冷酷無情使他被視為暴君，但同時他在歷史上證明了領導才能可來自任何階層。然而在戰場之外，他對愛人、妻子、皇后約瑟芬的癡迷，猶如他打過的仗一樣，同樣蕩氣迴腸，刻骨銘心。

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▲ 大導演列尼史葛（左）與華堅馮力士在 《拿破崙》再合作。

呈現複雜內心世界

曾執導經典作如《異形》（Alien）、《黑鷹15小時》（Black Hawk Down）的列尼史葛，一直希望以史詩式手法來呈現拿破崙的二元性和心理描寫。自言對歷史題材着迷的他表示，拿破崙的事迹是近代史的開端，他改變了世界並打破某些常規。

更重要的是，若以電影角度，拿破崙是個極其迷人的角色，因其內心世界異常複雜，既是位天才戰略家、傑出且無情的政治家，但這樣一個幾乎佔領莫斯科的男人，卻又如此癡迷於他妻子在巴黎的一舉一動。

▲ 《拿破崙》

飾演拿破崙的華堅馮力士，多年前在《帝國驕雄》已跟列尼史葛合作過。已晉身影帝級的他，今次演這歷史強人，除要展現雄才偉略的氣派，故事亦描述了拿破崙和妻子約瑟芬的關係作為重點，當中看到這位戰略天才在愛情面前，如何變成了一個無助的小男人。

列尼史葛演表示：「他完全愛上了這個女人，承認沒有了她，就甚麼都不是。他寫給約瑟芬的信非常浪漫，在他們最後一次分開後，她並沒有讀過那些信。當約瑟芬去世時，那些信件還在她床頭櫃的抽屜裏。」

▲ 《拿破崙》

3大重要戰役

列尼史葛是史詩加動作片的專家，今次他力求重現拿破崙著名的3大戰役----土倫、奧斯特利茨和滑鐵盧，這些場面都需要大量演員，並要求演員要像當時的士兵那樣移動和戰鬥。

電影中有一位專門負責組成「軍隊」的軍事顧問，幫助列尼史葛安排戰鬥場面，再經由特技、視效、服裝等部門，結合成當中氣勢磅礡的戰爭場面。

▲ 《拿破崙》

在土倫港戰役中，有一個場景要求隊伍帶着長梯子奔跑，以便攀爬進行攻擊。因當時梯子是用木頭製成，製作團隊最初試用橡木製造梯子，發現重得6個人也無法抬起，最後才製成30個輕型金屬梯子作代替品，才可以輕鬆搬運。

另一個製作上的有趣點子，是製作爆炸場景時真實砲彈的爆炸聲音，當中用上安全度高的「空氣撞擊」來代替，使得特技人能夠更接近爆炸位置演出，但在視覺上依然無比震撼。（上映日期：11月23日）

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