靚媽精明眼丨8度海逸酒店一連7日3大快閃優惠　聖誕食自助餐送住宿+餐飲買2送1

▲ 8度海逸酒店推出一連7日快閃優惠，當中包括聖誕食自助餐送住宿。

下月聖誕節媽媽安排好節目未？可以考慮食自助餐兼staycation！8度海逸酒店一連7日推出聖誕3大快閃優惠，包括指定餐飲買2送1、雙人自助晚餐送住宿體驗、聖誕住宿連六道菜晚餐，想一家大細食餐好又得，與丈夫享受聖誕浪漫二人世界亦得！

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優惠1：聖誕餐飲快閃優惠

8度海逸酒店8度餐廳今日（22日）至11月28日期間，於酒店eShop一連7日推出聖誕餐飲快閃優惠，凡預訂指定餐飲即可享買2送1或買3送1優惠連免費餐酒一支。於12月24至26日之自助晚餐及自助午餐時段，聖誕老人更會現身餐廳大送神秘節日禮物及有小丑助慶，增添節日氣氛。

▲ 聖誕自助餐快閃優惠。（有關機構提供）

▲ 聖誕半自助午餐及六道菜晚餐快閃優惠。（有關機構提供）

開賣日期：2023年11月22–28日早上10時

使用日期：12月11至2024年1月1日

訂購網址：【酒店eShop】

*以上另收原價加一服務費

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優惠2：雙人自助晚餐即送住宿體驗

而11月29日至12月5日期間早上10時開始，酒店eShop亦會推出聖誕饗時光限時7日快閃優惠，凡惠顧12月22至2024年1月1日的雙人自助晚餐，顧客於指定日子只須以每位$150起（須以兩位成人計算）即送住宿體驗，入住高級客房一晚，在聖誕佳節盡享「食、住、嘆」。

8度餐廳自助餐區搜羅世界各地多款新鮮空運海鮮，包括任食即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、鮮甜海蝦及海螺等冰鎮海鮮。刺身區推介和牛刺身，入口帶著油脂香氣，牛肉入口即溶，濃而不膩。海鮮迷更不能錯過現場即製專櫃的醬燒鮑魚及紅燒花膠鮑魚扣海參煲。聖誕自助餐更會提供新鮮出爐火雞，再配搭傳統的金巴利汁，使火雞味道層次進一步提升。

▲ （有關機構提供）

日期 eShop折後價

（雙人自助晚餐連住宿體驗一晚） 22/12/2023 $1,610.4 23, 29 & 30/12/2023 $1,710.4 24-26/12/2023 $1,982.4 27-28/12/2023 $1,610.4 31/12/2023 $2,230.4 1/1/2024 $1,602.4

開賣日期：11月29日至12月5日早上10時開始

使用日期：12月22至2024年1月1日

自助晚餐時間： - 12月22-23、27-30日及2024年1月1日：6pm-9pm

- 12月24-26及31日：5:30pm-7:30pm / 8:00pm-10:00pm

- 入住高級客房一晚

- 於入住當日享用自助晚餐（2位成人及同行之1位5歲或以下小童）

訂購網址：【酒店eShop】

*以上另收原價加一服務費

▲ （有關機構提供）

優惠3：浪漫聖誕夜住宿優惠

兩夫妻或伴侶可於浪漫氛圍下共度聖誕夜，享受住宿體驗及品味六道菜特式晚餐（價值$1,338）。六道菜式晚餐中，有極緻鮮味的海鮮拼盤包括：生蠔、雪花蟹腳、蒸鮮鮑魚、海蝦及海螺。然後品嚐香氣撲鼻的黑松露牛肝菌濃湯或輕盈爽口的南瓜野菜沙律伴海蝦；接著是香煎脆皮鵝肝伴蘋果，而爽甜肉厚的芝士焗龍蝦更絕不能錯過。

份量十足的主菜則有應節美食烤火雞配蜂蜜火腿伴金巴利汁、肉眼扒伴雜胡椒汁或帶有酒香的香煎海盲鰽伴香檳忌廉汁。主題甜品可選酒店獲獎的皇牌芒果拿破崙或自製朱古力布朗尼伴雪糕。

推廣期：12月23至26日及12月30至2024年1月1日

- 客房必須提前5天預訂及確認需視乎供應情況而定，額滿即止

- 以上價目須另加一服務費

訂房部：3900 3000 / email

訂房網址：【酒店網站】

酒店詳情

電話：2126 1960

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

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責任編輯：林綺玲