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昔日男神丨陳冠希罕談當年不雅照事件　Edison坦言想拍戲但拒演愛情片：太愛太太和女兒

娛樂 13:13 2023/11/22

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陳冠希帶妻女出席活動。

初出道被封「零死角男神」的陳冠希 (Edison)，2008年因「豔照事件」宣布無限期退出香港娛樂圈，其後赴美國定居及發展，陳冠希專心打理自家品牌CLOT，今年是其潮牌成立20周年。

昨日 （11月22日）陳冠希現身台北出席自家潮牌活動，罕有談及15年前的「豔照事件」外，慈父上身的他更攬著女兒受訪，期間透露「復出」幕前的計劃！

【昔日男神】陳冠希低調回港帶女兒影黃鴨　Edison巧遇陳小春勾起網民回憶

陳冠希於台北出席自家品牌活動。（取自微博）

EDC主動提及豔照事件

陳冠希帶同妻女現身活動，他稱今年為潮牌成立20周年，期間花了很多時間經營，冀望年輕又喜歡潮流時尚的人，可以把他當成範例，他說：「今年是最好的一年，可以重新recover，多謝粉絲一直以來的支持。」

受疫情的影響，陳冠希坦言店鋪曾暫停營業，但他依然努力經營，接著他主動提及「豔照事件」。

陳冠希說：「在08年的時候，大家覺得陳冠希結束了、沒了，但我沒有放棄，也沒有迷路，我相信我自己，我一直努力」，他續說外界看其IG以為很悠閒，其實他每天也在工作。

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【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫

推出最後一張專輯：Alaia沒有聽過

2017年陳冠希跟內地模特兒秦舒培結婚兼誕下一女，變身寵妻男和女兒奴，他直言當爸後改變很大，沒從前那麼脾氣暴躁，眼界也變闊，他說：「身邊人都發現我變得比較溫暖，這都是因為老婆跟小孩。」

昔日的浪子被「收服」，更稱有責任好好教導女兒，訪談期間，6歲Alaia被問「現任男友」是誰，她即刻指著爸爸，氹得陳冠希笑逐顏開。

陳冠希當年是歌手出身，《極愛自己》和《壤孩子的天空》可說是其代表作，原來陳冠希去年曾跟美國的製作人合作，灌錄了英文專輯，惟最終沒推出。

陳冠希透露有意明年推出，他說：「這是最後一張專輯，Alaia說她沒有聽過，我再做一張，或者再有一些Live表演。」

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陳冠希拒演愛情片：太愛太太

至於電影方面，陳冠希一直未有放棄，身處美國的陳冠希一直有試鏡，可惜遇不到機會，他笑稱希望明年有機會拍戲，只因荷里活罷工事件已結束。

不過他強調絕不接演愛情片，他解釋原因：「對我來說太難了，因為我太愛太太、女兒，心情很難調適。」

自從成家立室後，陳冠希變得修心養性，經常於社交平台分享家庭照，他不時帶家人赴外地度假，享受親子樂。去年趁太太秦舒培生日，陳冠希發文示愛：「你是最好的太太、媽媽、好朋友，也是每個男人都夢想擁有的女人」，認真肉麻。

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最新影片推介：吳若希專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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