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心肌梗塞丨天氣轉冷牙痛肚痾勿輕視　醫生警告 : 隨時是急性心肌梗塞先兆可致命

都市病 12:54 2023/11/22

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天氣轉冷牙痛肚痾，醫生指有機會是急性心肌梗塞先兆。

氣溫轉涼，早晚溫差大，要留神心血管疾病風險增加！內地有急症科醫生表示，近期心肌梗塞明顯增多，提醒心肌梗塞臨床表現多且複雜，看似扯不上關係的「腹痛、腹瀉、牙痛及嘔吐」更可以是前兆之一，一旦延遲診斷或治療，便會造成嚴重後果，甚至有猝死可能。

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內浙大二院急症科醫生盧驍微博發文表示，近來心肌梗塞患者明顯增多，每天都會接收好幾宗急性心肌梗塞的病例。她因此提醒民眾要注意身體，又指心梗的臨床表現很多且複雜，經常會「偽裝」成其他疾病。其中腹痛、腹瀉、嘔吐、暈厥、牙痛、咽喉痛、頸項痛、肩背痛及發燒等，均可能是心肌梗塞的先兆。

盧驍醫師進一步以牙痛為例解釋，疲累或激動後會感到劇烈牙痛，這種疼痛通常發作於多顆牙齒，並伴隨頸項痛，這也可能是心梗前兆，但卻經常誤診為牙周炎、頸椎病變；而突然喉嚨賭塞、頸部緊縮，同時伴隨呼吸困難，若本身沒有氣喘病史或呼吸道感染，也要注意可能是心肌梗塞的前兆。

盧驍又提醒，老年急性心肌梗塞與中青年急性心肌梗塞有明顯不同。年齡越大，神經系統越老化，痛覺障礙越嚴重，「疼痛警報系統失靈」，所以無痛性的多。

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責任編輯：羅嘉欣

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