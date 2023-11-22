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叱咤樂壇流行榜2023丨尹光打入「我最喜愛的男歌手」7強　光B撼鏡仔軒公MC　

娛樂 12:51 2023/11/22

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「光B」尹光殺入「我最喜愛的男歌手」7強！

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2024年1月1日舉行，「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」獎項現正進行全民投票，7強走勢已有結果。

人氣高企的「光B」尹光殺入7強，「我最喜愛的男歌手」會否成為他的囊中物？

叱咤樂壇流行榜2023丨尹光直入「我最喜愛的男歌手」10強　預計成MIRROR最大對手

「我最喜愛」7強走勢

商業電台官方IG剛剛公布「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」 及「我最喜愛的組合」的7強（截至今日12時，排名依筆劃序）走勢。

入選10強的男歌手為張天賦（MC）、尹光、呂爵安、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆。

入選7強的女歌手為李幸倪（Gin Lee）、邱彥筒（Marf）、梁嘉茵（Serrini）、何洛瑤（Sica）、陳蕾、鄭欣宜、謝安琪。

入選7強的組合為COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MIRROR、RubberBand。

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第三階段投票

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票將於本周五(11月24日)中午12時結束。

樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段，第三階段投票將於11月27日中午12時至12月1日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。

三大獎項將留待2024年1月1日頒獎禮當晚揭曉！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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