育兒煩惱丨小六女生日要求外遊遭拒竟威脅絕食　基層媽慨嘆：是我教育失敗嗎？

▲ 1名台媽在網上呻，指就讀小六的女兒生日要求出國旅行，但屋企經濟有限，跟女兒解釋她竟以絕食來要脅父母。

物慾橫流的社會中，孩子的價值觀容易偏離。台灣有媽媽透露家境清貧，一家四口靠做任職生產工人的丈夫養家，就讀小六的大女近日因為看到同學之前出國旅行，所以要求父母送她出國旅行作為生日禮物。豈料台媽跟女兒解釋經濟狀況後，女兒不但不體諒，更用絕食、自殘來威脅，令她很無奈，慨嘆自己教育失敗。

最新影片推介：

該名台媽昨日(21日)在Facebook群組「爆料公社」發文，指就讀小六的大女生日許願時，說了看到同學之前放連假時，舉家出國旅行，所以她的生日禮物也要出國。

台媽透露丈夫是生產工人，她是家庭主婦，除了大女，還有一個就讀幼兒園的孩子，家裡的支出都是靠丈夫的薪水維持，真的沒那麼多餘的金錢和時間帶大女出國，但在有限的經濟下，台媽都盡力給予孩子最好的物質，

她前陣子想要蘋果手機，我們也買給她。

台媽又指，女兒踏入青春期，雖跟她解釋過目前沒辦法帶她出國的原因，但她完全不肯體諒，

甚至用絕食、自殘來威脅要我們答應，還說沒錢可以去借，以後再還！老實說，心力交瘁，是我教育太失敗嗎？

貼文一出，即掀起熱議，大批網民認為台媽的教育有問題，小六女兒的價值觀也有問題，應該讓女兒嘗嘗絕食的滋味，「這應該是從小父母親價值的教育問題」、「小學就用手機嗎？這是家長的問題」、「絕食抗議！剛好省飯錢，餓他個幾餐以後就不敢了！」、「是你教育失敗，為什麼狠不下心」。

另有網民認為小六想要iPhone，家長說換就換，叫父母去借錢讓她去旅行，之後再還，長大後必家是「卡奴」，並建議台媽趁假日時，應帶她去孤兒院做義工，「讓她瞭解一下孤兒院小朋友的生活，看能不能稍稍感化她一點吧⋯⋯加油！」。

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳