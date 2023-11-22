港媽掃貨︱深圳Costco超市明年1月開幕　提早登記會員慳¥100即睇入會教學

▲ 深圳Costco超市明年1月開幕，提早登記會員慳¥100。

港媽掃貨又有新去處！全球第三大及美國第一大連鎖零售型、會員制倉儲式量販店（Warehouse club）Costco（開市客）以低價格賣高品質商品為賣點，是不少港人必行超市之一。Costco宣布將於2024年1月於龍華區開設深圳首間旗艦店，於開業前成功登記做會員，更即減¥100，平過山姆，會員卡更是全球通用，在日本、英國、加拿大等地860多間分店均可以使用！TOPick記者今次實測Costco會員登記攻略，為港媽慳到盡，即睇教學及Costco的交通資訊！

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交通配套

深圳Costco超市位於龍華區民治街道卓越皇后道正前方，新區大道一側，地點位處市中心，方便易去。羅湖及福田過關後，可轉乘地鐵到深圳北站，Costco超市鄰近此站，轉乘的士去不超過10分鐘，或可乘地鐵4或6號線到紅山站，從B口出來再步行一段距離即達。

另外深圳Costco超市也設有3層停車場，提供近1000個車位，停車場配備了完善的充電設備供電動車使用，不用擔心去到冇位泊車。

一卡全球通用

1. 在開業前預先登記成為會員，入會費即減¥100，即只需¥199即可入會。會費較同類型的會員制超市山姆（山姆會員¥260年）便宜！

2. 當成功申請為會員後，憑會員卡去全球Costco皆是通用，去日本、英國、加拿大等地860多間分店均可以使用。

3. 當12個月後到期，經Costco WeChat小程序或App選用「自動續費」功能，翌年續會會費再減¥60！會員除可入超市掃平貨外，還可享免費的專業聽力測試、驗眼服務、免費輪胎保養及打氮氣等服務。

▲ 深圳Costco超市明年1月開幕。

Costco會員卡種類

金卡：

成功申請後，當中會包含一張免費家庭卡，只要主卡人與家庭卡持卡人居住共同地址即可，而任何持卡人必須年滿18歲。

企業卡：

最多可申請6張副卡，但需要提交有關證明文件。

登記需內地電話號碼及香港身份證

想成為Costco會員可經2個途徑，一是登入「Costco開市客」微信小程式申請，二是下載Costco App申請。不過申請會員的過程，需以內地電話號碼收驗證碼，所以一個有效的內地電話號碼是必須的。

TOPick記者成功以微信小程式申請做會員，以下是申請步驟:

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

1. 在微信搜尋「Costco开市客」，即見Costco微信小程式，按加入會員。

2. 可揀「金星」會員或「企業」會員，一般散客會員也是「金星」，繼續按加入開通。

3. 全部同意，按確定加入。

4. 到達填寫個人資料頁面，揀了香港身份證，就可不用填地址。

5. 註冊賣場必須填「深圳」。

6. 最後才會跳至減¥100的頁面，確定後付款，之後再於開幕時造訪，拿取會員卡，還可以加入自己的頭像，製成自己專屬的會員卡。

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記者：陳麗薇