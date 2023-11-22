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皮膚病︱傳內地女染髮致感染真菌患銀屑病　皮膚科醫生澄清：無直接關係

保健美顏 14:08 2023/11/22

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傳內地女染髮致感染真菌患銀屑病，皮膚科醫生澄清：無直接關係。

染髮會感染真菌導致銀屑病？近日，内地瘋傳一名女子染髮後頭皮出現真菌感染，最後更患上銀屑病，女子無奈之下只能剃光頭。本港皮膚科醫生接受TOPick訪問，澄清個案並不真確。

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據内地媒體《九派新聞》報道，陝西西安一名女子早於2017年一次染髮期間，不慎將漂頭髮的染髮膏塗抹到頭皮上，導致頭皮受傷，之後發展成真菌感染。事後女子沒有多在意，亦沒有進行藥物治療，最終在日前被確診為「銀屑病」。在醫生建議下，女子不但要長期塗抹治療藥膏，還狠下心邊哭邊剃光頭；而女子剃掉長髮的畫面曝光後引起網民熱議。

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皮膚科醫生：病情與染髮無關

TOPick就此傳言查詢本港皮膚科專科醫生區志森，區醫生表示該個案並不真確：

染髮不會導致真菌感染，而真菌感染或染髮行為亦不會導致銀屑病。三者之間沒有直接關係。

至於染髮後產生的泛紅、起粒粒現象，醫生解釋是為急性的「接觸性過敏性皮炎」。而銀屑病成因複雜，可以是遺傳、環境因素等；個案中的女子確診銀屑病，可能是其他因素導致，强調與染髮或感染真菌無關。

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記者：張沛

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