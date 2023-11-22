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15週年慶丨百仁著力培育ESG精英　在世界性議題上出力

升學教育 12:51 2023/11/22

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百仁基金十五週年之際，決意轉型精英化，著力培育可持續發展及環境、社會和企業管治(ESG)精英。(有關機構提供)

一直致力於青年工作的百仁基金，趁著成立十五週年之際，加上全球氣候變化和糧食危機之下，決意進行轉型，培育年青人方面由普及化轉為精英化，著力培育可持續發展及環境、社會和企業管治(ESG)精英，讓本地青年人在世界性議題上出力及發展。

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百仁基金自2008年成立以來，今年成立15週年，基金宣布將進行轉型，培育可持續發展及ESG精英。基金主席李家傑表示，「將與瑞銀慈善基金會在不同的慈善項目中合作，有感年青人是我們的未來，冀通過不同的可持續發展項目，包括再生能源應用，可持續農業以及科技向善的範疇，培養品學兼優的年青人。」在面臨全球緊迫性的問題時，促成三年先導計劃的誕生，亦由聚焦於香港青年，逐步擴闊至內地以至全球青年。

基金將與瑞銀慈善基金會合作，通過不同的可持續發展項目，包括再生能源應用，可持續農業以及科技向善的範疇，培養品學兼優的年青人。(有關機構提供)

基金旗下的【童擁AI】計劃自2019年開始，基金副會長嚴偉賢續指，政府去年施政報告提出STEAM普及化，故基金計劃培育人才上轉為精英化，亦由兒童改為共同，透過不同比賽發掘不同領域人工智能(AI)精英，建立人才庫，利用會內及外界資源，安排職場體驗、參觀科技企業、並為初創產品提供專業供意見，令其加以改良，獲取配對資金，為成品落地，制做平台。為配合本港未來發展創科的大方向，明年更會在會展舉行【善經濟論壇】暨coding infinity頒獎禮及科創成品展示。

隨著ESG永續發展項目及AI使用是全球迫切議題，值得青少年盡加以關注，基金明年將「菁青相惜分享會」主題聚焦於ESG永續發展及AI科技向善，邀請不同學校參與，為領袖生及有興趣的同學作專業引導，培育行業精英。學校亦可於以上主題選取其一，基金可安排相應嘉賓到校分享外，亦會資助學校主題學習及活動的費用，完成後須提交報告。

百仁基金與香港資優教育學苑、香港桂冠論壇組成「G3聯盟」合辦「少年創科達人大獎」。香港資優教育學苑院長黃金耀稱，「最新施政報告在教育方面重點強調STEAM，是此比賽旨在加強發掘和培育本地STEAM精英，推動學校建立校本學生人才庫。有別於本港大部分的STEAM比賽，不僅要求參賽者提交創新和突破性的研究項目或發明，更會給予全面培訓，裝備他們成為具人文關懷的創科領袖。」

「少年創科達人大獎」，為發掘本港在科學領域表現優秀的中學生，項目涵蓋物理、數學、生物、醫學、化學、環境科學、工程、創新發明以及資訊藝術科技等多個範疇。比賽將於11月22日正式接受報名，截止日期為明年4月15日。評審過程將於明年6月進行。

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責任編輯︰王明芳

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