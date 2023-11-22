腦動脈瘤｜男子與同事爭執突昏迷　動脈瘤破裂送院搶救不治【附6大症狀】

▲ 男子與同事爭執突昏迷，動脈瘤破裂送院搶救不治。

腦動脈瘤如「不定時炸彈」，一旦破裂可致命。台灣一名50歲男子與同事爭執期間，突然倒下昏迷，送院檢查發現動脈瘤破裂，可惜搶救後證實不治。有醫生表示，高血壓、糖尿病患者都是此病的高危群組，又指若突然出現劇烈頭痛，有可能是動脈瘤破裂的警號。

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台灣神經放射科醫生阮郁修近日在節目《醫師好辣》中分享案例，該名50歲男子本身個性急躁，經常在工作上為了雞毛蒜皮的事情，與同事發生爭執。有次他與同事吵得面红耳赤之際，卻突然不說話，往後倒下，隨即陷入昏迷。

其後男子被送到急症室，經檢查後發現他有瀰漫性的蜘蛛網膜下腔出血，診斷為動脈瘤破裂，雖然已即時為其進行搶救和治療，但由於出血太多，腦部傷害的面積太大，最終仍回天乏術。

阮郁修指出，動脈瘤是一個不定時炸彈，不知道甚麼時候會破裂。他又列舉5大高危群組：

高血壓患者

吸煙人士

停經後的女性

糖尿病患者

高血脂患者

頭痛或是動脈瘤警號

台灣神經外科醫生顏君霖曾解釋，腦動脈瘤的危險之處在於，一旦不小心破掉，有3分之1的人沒機會到醫院而是直接死亡；另有3分之1的人即便及時送醫，也無法回到原來生活；只有3分之1的人有辦法恢復正常。

因此在各種頭痛類型中，要更有警覺的是與動脈瘤高度相關的「前哨型頭痛」，有60%至80%機率與動脈瘤有關。

顏醫生坦言，這類型的頭痛症狀並不容易辨別，會一下子突然爆炸性頭痛，再慢慢恢復。而一般偏頭痛大致上是「小火慢熬」，慢慢的出現頭痛、過一段時間才慢慢緩解，且偏頭痛有時會有預兆。

但動脈瘤引起的頭痛是沒有預兆的，要注意的是，假設動脈瘤伴隨出血，除了頭痛，還可能有脖子僵硬、視力模糊、眼瞼下垂、手腳無力、意識障礙等症狀。

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責任編輯：羅嘉欣