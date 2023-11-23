本地遊｜秋遊港島東市區行山徑　龍脊盡收360度山海美景

▲ 龍脊上的大石坡板擁有山海美景，在此飲水喝咖啡甚至開紅酒野餐都是很棒的小憩方式。（王小可攝）

香港以龍為地名的地方不少，例如東龍島、青龍頭、川龍、龍虎山等，而龍脊相信大家都不陌生。此位於港島東南面的遠足徑遠近馳名，Lonely Planet曾評為「香港最佳遠足路綫」，CNN推薦「香港島五條新手遠足路綫」，時代週刊亞洲版2004年稱是「亞洲最佳市區遠足徑」。

路徑四通八達可長可短，親子團或獨行皆宜，每逢假日山頭都擠滿人，如果想躲開人潮可選擇平日，將360度的美景盡收眼底。

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路徑方面，可以由大潭峽懲教所旁上山，或大部分人選擇的土地灣站起步，亦可逆向由大浪灣沙灘開始。請留意，大浪灣沙灘起步要上攀1,140級石階，頗考驗行者的腳骨力和意志力。如在筲箕灣搭乘9號巴士或小巴，可在土地灣站下車，這裏是港島徑第八段入口，設有數個流動廁所，頗易辨認。

登打爛埕頂山頂

初段在竹林樹影的遮蔽下拾級而上，大約15至20分鐘可到達第一個觀景台打卡點，順便可調整呼吸和步調，再上行15至20分鐘，就可來到山脊上。在向左繼續龍脊的行程前，建議先向右走一小段，豁然開朗的大石坡板上可坐可臥，附近還有不少奇石可供拍照；山風清涼，面對山海美景飲水喝咖啡補充體力，記者甚至看過外國友人攜紅酒前來，相當愜意。

▲ 如果從大浪灣海灘出發往龍脊，一起步便是1,140級石階，路況良好，但真的很考驗體力啊。（王小可攝）

休息過後往左繼續龍脊的行程，沿途幾乎都是平坦的泥路，輕鬆易行。右邊山腳下是石澳鄉村俱樂部，紅白相間的英式建築和綠油油的高爾夫球場時隱時現，加上不同季節盛開的山花，不知不覺已經走到龍脊路段的最高點--284米的打爛埕頂山山頂。

山頂附近，是熱門的滑翔傘起飛地點，在此欣賞體驗者由教練帶領着衝出去，乘着氣流在空中盤旋欣賞附近的山和海，在山脊上行走的記者，看着山頭上飄蕩的滑翔傘也是不錯的風景。

下山沿路賞花

過了這個山頂便幾乎是下坡或是平路，選擇大潭峽/石澳道的方向，途中會穿過一片大頭茶樹林，12月左右可以看到枝頭山徑滿是芬芳花朵，浪漫得很。繼續前行，經過歌連臣山食水定壓缸後，會看到一個更大型的分岔路口，在此可選擇往左的大潭峽方向，或是往右前往大浪灣。

▲ 貓貓也行山？ 牠叫Toby，行走龍脊的次數也許比你我還多呢！（王小可攝）

之前提及的1,140級石階，那裏是欣賞大浪灣美景的絕佳角度，但如膝蓋曾受傷或體力稍缺，請斟酌前往。石階盡處就是大浪灣沙灘，從這裏可坐巴士或小巴離開。意猶未盡的話，可以沿着公路走到石澳（約20分鐘），享受具異國風情的石澳村、走走情人橋，在二級歷史建築的石澳巴士總站搭車離開。

山徑易行路綫多

以龍來比喻的話，龍脊一定是很溫柔的龍，微微起伏的脊梁很好走，蜿蜒的龍腹還保護着幾個水清沙幼的美麗海灘（大浪灣和石澳海灘等）。山頭上冬季可見花形甜美的吊鐘花和山茶花，春天可見滿山遍野的石斑木（又稱春花），秋天可賞色彩斑斕的各色樹葉。

▲ 秋冬季節常可在龍脊附近看到顏色鮮艷的豹尺蛾在飛舞。（王小可攝）

記者則喜歡春天時在此行走，沿途尋找剛發芽的新葉，那種清新和生命力比花朵更值得細賞。在鬧市的邊緣就可以享受健行的樂趣、同場映襯山和海的美，山徑容易行走但有不同路況，絕不沉悶。

留意事項

1.由土地灣到大浪灣全程約10公里，依體力需時2至4小時不等。尾段為千級下行石階，請量力而行。

2.山頂風大，夏天也請準備輕薄外套，秋冬季節更要注意保暖。

3.山徑部分路段為泥路/光滑石路，大雨或久雨後較危險，不宜上山。

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4.整條路徑無補給站或洗手間，請在起步前完成如廁，並帶備足夠飲用水及少量食物。

5.山徑不設垃圾桶，自己垃圾請自己帶走，並請勿破壞山徑或樹木。

6.假日山頭人多，請保持禮讓。

記者：王小可