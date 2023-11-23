  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

本地遊｜秋遊港島東市區行山徑　龍脊盡收360度山海美景

休閒消費 12:50 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

龍脊上的大石坡板擁有山海美景，在此飲水喝咖啡甚至開紅酒野餐都是很棒的小憩方式。（王小可攝）

香港以龍為地名的地方不少，例如東龍島、青龍頭、川龍、龍虎山等，而龍脊相信大家都不陌生。此位於港島東南面的遠足徑遠近馳名，Lonely Planet曾評為「香港最佳遠足路綫」，CNN推薦「香港島五條新手遠足路綫」，時代週刊亞洲版2004年稱是「亞洲最佳市區遠足徑」。

路徑四通八達可長可短，親子團或獨行皆宜，每逢假日山頭都擠滿人，如果想躲開人潮可選擇平日，將360度的美景盡收眼底。

最新影片推介

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜嚴崇天示範跆拳道四式　全身郁動助修靚身體線條

路徑方面，可以由大潭峽懲教所旁上山，或大部分人選擇的土地灣站起步，亦可逆向由大浪灣沙灘開始。請留意，大浪灣沙灘起步要上攀1,140級石階，頗考驗行者的腳骨力和意志力。如在筲箕灣搭乘9號巴士或小巴，可在土地灣站下車，這裏是港島徑第八段入口，設有數個流動廁所，頗易辨認。

登打爛埕頂山頂

初段在竹林樹影的遮蔽下拾級而上，大約15至20分鐘可到達第一個觀景台打卡點，順便可調整呼吸和步調，再上行15至20分鐘，就可來到山脊上。在向左繼續龍脊的行程前，建議先向右走一小段，豁然開朗的大石坡板上可坐可臥，附近還有不少奇石可供拍照；山風清涼，面對山海美景飲水喝咖啡補充體力，記者甚至看過外國友人攜紅酒前來，相當愜意。

如果從大浪灣海灘出發往龍脊，一起步便是1,140級石階，路況良好，但真的很考驗體力啊。（王小可攝）

休息過後往左繼續龍脊的行程，沿途幾乎都是平坦的泥路，輕鬆易行。右邊山腳下是石澳鄉村俱樂部，紅白相間的英式建築和綠油油的高爾夫球場時隱時現，加上不同季節盛開的山花，不知不覺已經走到龍脊路段的最高點--284米的打爛埕頂山山頂。

山頂附近，是熱門的滑翔傘起飛地點，在此欣賞體驗者由教練帶領着衝出去，乘着氣流在空中盤旋欣賞附近的山和海，在山脊上行走的記者，看着山頭上飄蕩的滑翔傘也是不錯的風景。

下山沿路賞花

過了這個山頂便幾乎是下坡或是平路，選擇大潭峽/石澳道的方向，途中會穿過一片大頭茶樹林，12月左右可以看到枝頭山徑滿是芬芳花朵，浪漫得很。繼續前行，經過歌連臣山食水定壓缸後，會看到一個更大型的分岔路口，在此可選擇往左的大潭峽方向，或是往右前往大浪灣。

貓貓也行山？ 牠叫Toby，行走龍脊的次數也許比你我還多呢！（王小可攝）

之前提及的1,140級石階，那裏是欣賞大浪灣美景的絕佳角度，但如膝蓋曾受傷或體力稍缺，請斟酌前往。石階盡處就是大浪灣沙灘，從這裏可坐巴士或小巴離開。意猶未盡的話，可以沿着公路走到石澳（約20分鐘），享受具異國風情的石澳村、走走情人橋，在二級歷史建築的石澳巴士總站搭車離開。

山徑易行路綫多

以龍來比喻的話，龍脊一定是很溫柔的龍，微微起伏的脊梁很好走，蜿蜒的龍腹還保護着幾個水清沙幼的美麗海灘（大浪灣和石澳海灘等）。山頭上冬季可見花形甜美的吊鐘花和山茶花，春天可見滿山遍野的石斑木（又稱春花），秋天可賞色彩斑斕的各色樹葉。

秋冬季節常可在龍脊附近看到顏色鮮艷的豹尺蛾在飛舞。（王小可攝）

記者則喜歡春天時在此行走，沿途尋找剛發芽的新葉，那種清新和生命力比花朵更值得細賞。在鬧市的邊緣就可以享受健行的樂趣、同場映襯山和海的美，山徑容易行走但有不同路況，絕不沉悶。

留意事項

1.由土地灣到大浪灣全程約10公里，依體力需時2至4小時不等。尾段為千級下行石階，請量力而行。
2.山頂風大，夏天也請準備輕薄外套，秋冬季節更要注意保暖。
3.山徑部分路段為泥路/光滑石路，大雨或久雨後較危險，不宜上山。

點擊圖片放大
+3
+2

4.整條路徑無補給站或洗手間，請在起步前完成如廁，並帶備足夠飲用水及少量食物。
5.山徑不設垃圾桶，自己垃圾請自己帶走，並請勿破壞山徑或樹木。
6.假日山頭人多，請保持禮讓。

記者：王小可

相關文章

【週末好去處】秋季行山培養親子關係 著名風景攝影師推介4大隱世行山地點
17:37 2023/10/12
【週末好去處】秋季行山培養親子關係 著名風景攝影師推介4大隱世行山地點
【秋天行山】四大行山隱世秘景　得獎攝影師捕捉香港山林之美
15:31 2023/10/24
【秋天行山】四大行山隱世秘景　得獎攝影師捕捉香港山林之美
秋季行山丨秋季親子行山簡易路線推介 必行屯門+元朗+東涌天然美景路線
14:58 2023/11/04
秋季行山丨秋季親子行山簡易路線推介 必行屯門+元朗+東涌天然美景路線

你可能感興趣

【週末好去處】秋季行山培養親子關係 著名風景攝影師推介4大隱世行山地點
17:37 2023/10/12
【週末好去處】秋季行山培養親子關係 著名風景攝影師推介4大隱世行山地點
【秋天行山】四大行山隱世秘景　得獎攝影師捕捉香港山林之美
15:31 2023/10/24
【秋天行山】四大行山隱世秘景　得獎攝影師捕捉香港山林之美
秋季行山丨秋季親子行山簡易路線推介 必行屯門+元朗+東涌天然美景路線
14:58 2023/11/04
秋季行山丨秋季親子行山簡易路線推介 必行屯門+元朗+東涌天然美景路線
Local Tour 石澳 青龍頭 行山徑 行山 大潭 賞花

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇