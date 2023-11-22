女團COLLAR｜COLLAR推年度第四首團歌《Atypical》　Candy+Winka齊獻第一次【多圖】

▲ COLLAR推出新歌《Atypical》。

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）組成的女團COLLAR，繼《The Bright Side》、《idc》、《Speak Love》後，昨日（11月21日）推出了年度第四首團歌《Atypical》！

而作為年度結終的團歌，今次除了邀請韓國排舞導師來港為新歌排舞之外，MV內容更是破天破非常豐富，雲集靚景、CG、道具動物等。

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COLLAR成員有非典型行為

《Atypical》顧名思義是非典型意思，意旨在平凡生活中，活得不平凡，Gao表示：「喺營營役役社會裡，大家都有好多生活壓力、好多不同事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得非常有趣。」

問到COLLAR，在現實生活中，會有甚麼Atypical行為？Candy笑言：「食極唔飽！」Ivy就認為：「參選女團！」而Marf則揚言：「拍廿幾個鐘頭MV！」

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Candy+Winka獻第一次

作為年度第四首團歌，今次MV內容非常豐富，除了引入CG、道具動物外，場景布置及道具製作亦十分精美，仔細度令COLLAR極為讚歎！

芯駖表示：「我最深刻有個場景係地鐵，個布置係非常靚，我覺得自己好似去咗歐美地鐵站一樣！」

Candy透露難忘一試「騎馬」滋味：「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物（元素），估唔到今次真係有機會試騎馬。」至於Winka表示初嘗在室內拍攝落雨鏡頭，感覺特別。

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通頂拍攝MV

為了今次MV拍攝，COLLAR連踩廿多小時開工，雖然辛苦，但各成員表現依然投入，十分專業。

當問到在拍攝過程中，有何趣事情發生，Winka笑說：「一直都冇諗過會有宵夜，但下午嘅時候見工作人員買咗好多叮叮嘢食番嚟放雪櫃，原來就係預言今日會通頂拍攝。」

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Ivy期待頒獎禮after party

提到即將踏入年底，COLLAR將要出席樂壇各頒獎禮，未知對此COLLAR可會感到壓力？

Gao與芯駖表示不會有壓力，揚言感覺是去參加party，而Marf就十分期待可以在現場演出，她還大爆Ivy期待出席頒獎禮的after party，Marf指：「Ivy好期待去after party度食嘢！」

Ivy聞言即笑說：「係呀，聽講啲叉燒好出名！」

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