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【房協賣樓】62折新資助屋「朗然」$255.5萬起　下周四可入表

社會 12:09 2023/11/22

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房協新資助屋「朗然」62折出售。（陳靜儀攝）

房協再度推出資助出售房屋項目，觀塘安達臣道R2-3用地的「朗然」，422個單位以市價62折推售，售價介乎255.5萬至645.6萬元，平均呎價約8,900元，下周四（30日）起接受申請，預計明年2月公布抽籤結果，明年第二季揀樓。

繼6年前推出將軍澳「翠嶺峰」及屯門「翠鳴臺」兩個項目後，房協再次推售新盤。房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦指，「朗然」是房協第5個推出的資助出售房屋項目，分為兩座，每座樓高14層，單位實用面積介乎303至658平方呎，包括一房至三房戶型，當中兩房單位佔總數8成，其餘2成為一房和三房單位，預計2025年底落成。

單位均提供基本裝修及家電，包括全屋鋪設地磚、設露台，以及附有廚櫃、明火煮食爐、冷氣機、抽油煙機、熱水爐和浴室潔具。

柯靄邦續指，單位售價約為市值62折，折扣率與房委會今期居屋看齊，售價介乎255.5萬至645.6萬元，呎價介乎8,212至9,812元；以一個實用面積為308平方呎的一房單位計，最低入場價為255萬元；兩房單位入場價約為355萬元；實用面積640平方呎的3房單位，最低入場費則約552萬元。

房協可為買家提供最高9成按揭，項目由本月30日起接受申請，12月13日晚上7時截止，預計明年2月公布抽籤結果，明年第二季揀樓。

項目申請資格與房委會居屋看齊，即單身人士入息和資產限額分別為3.1萬元和73.5萬元；二人或以上家庭申請者則分別為6.2萬元和147萬元。

至於揀樓次序，房協會預留兩成單位，即最多85個單位予受重建影響住戶，隨後才輪到綠表家庭和綠表單身申請人，以及白表家庭和白表單身申請人，綠白表比例為4:6。

被問到呎價較同區居屋貴約兩成，私樓亦接連減價推售後，會否擔心「朗然」銷情受影響，柯靄邦稱，項目位於市區半山、設會所、停車場等設施等配套，單位內又配備家電等，認為資助出售房屋項目與私樓較複雜的需求不同，難以與私樓銷情和售價比較。

他又稱，今期居屋有18萬人申請，反映香港大部份人有置業需求，且有負擔能力，「預期會有很多人申請」。

對於有人憂慮「朗然」位於房協另外兩個項目的較中間位置，景觀會否受影響，他說，「朗然」位於新發展區，項目之間會預留空間，「唔會好似一幅牆咁遮曬、好逼夾，單位開揚有山景、林景。」

至於下一個資助出售房屋項目何時推出，他指房協還有5個資助出售房屋項目仍興建中，1個則正在規劃中，合適時候會因應經濟情況、工程進度、政府政策等決定推出，相信最快或要明年年底才會再推出樓盤。

「朗然」示範單位設於房協長沙灣辦事處，11月23日起至12月13日，每日早上10時至晚上7時，開放予公眾參觀，毋須預約，市民可致電2839-2922查詢。

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記者：梁薾心

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