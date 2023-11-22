  • 25°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本18種住法丨李佳芯挑戰入住日本凶宅瞓一晚　女神Ali聽到怪聲：不關燈睡覺

娛樂 14:00 2023/11/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

李佳芯主持節目《日本18種住法》

由李佳芯（Ali）、周吉佩擔任主持TVB綜藝節目《日本18種住法》，在今晚（11月22日）播出最後一集。來到最終回，Ali終於「打大佬」體驗住凶宅。

日文「凶宅」叫做「事故物件」，租金相比市價低廉，有人為了慳錢入住，亦有人為了賺錢入住。在日本有一種職業叫「凶宅試睡員」，業主會付錢給他們住在凶宅一段時間，幫助房子甩掉凶宅牌頭後再重新出租或出售。

Ali今次還向住過17間凶宅的搞笑藝人松原田螺取經，學習入住凶宅的秘訣，松原教Ali以鹽做結界、以及用酒測試屋中是否有靈體。

日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生

Ali入住凶宅前，接受松原田螺的「溫馨提示」。

事前上凶宅速成班特訓

上完凶宅速成班後，Ali正式入住凶宅，她在入住前說：「我冇問（間屋發生過）咩事，唔要知太多，愈知得多愈亂諗嘢。」

她入到屋後即時以鹽做結界及在大廳放了一杯酒，又以聖木煙燻全屋去除負能量，聖木一點即著之餘火勢亦不小，見狀忍不住說：「平時喺屋企點，要好耐先着。未試過咁大火！」

Ali入住凶宅後怪事連連，除帶備的電筒竟然沒電，換衫時又聽到門外有聲，更嚇至大叫了一聲。最終，Ali決定不關燈睡覺。

Ali瞓唔瞓到呢？

試瞓完凶宅後，Ali去到京都入住度假屋、順道學習投資之道，日本因為地價便宜，吸引不少外國人在遊客區買地起樓，自己用來度假之餘、又能短期出租賺錢。

其後，她聽到一間度假屋價錢大約只需5,000萬日圓（約260萬港元）時，即豪氣說：「我要買10間！」

Ali參觀完度假屋後笑言要買10間。

另邊廂吉吉去了四國的名頃村，該村又名天空之村，只住了25名居民，遍布村內的反而是385個稻草人。

他拜訪了親手製作稻草人的綾野月，73歲的綾野月是村內最年輕的一位居民。

《日本18種住法》周吉佩

她透露當初製作稻草人是為了趕走烏鴉，後來因為覺得稻草人同時減輕了村內的孤獨感就愈做愈多，吉吉聞言有感而發謂：「望住呢啲稻草人，有人覺得傷感，有人甚至覺得恐怖，但對住喺呢度嘅村民嚟講，帶來嘅係微笑同希望。」

之後，吉吉去到京都參觀一間糅合傳統與現代的民宿，還會去到民宿主人爸爸的工作坊，學習製作傳統手藝御朱印帳。最後吉吉自彈自唱《高山低谷》，為旅程劃上圓滿句號。

最新影片推介：吳若希專訪

TOPick柴犬追星
香港人在北京丨吳若希初入行被珍姐指有諧星潛質　視每個角色為女一：配角也有人生

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」
17:31 2023/11/20
萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」
日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生
18:09 2023/11/17
日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
15:47 2023/10/26
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】

你可能感興趣

萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」
17:31 2023/11/20
萬千星輝賀台慶丨視后李佳芯遭TVB內地版視頻打格　Ali連續兩年台慶被「消失」
日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生
18:09 2023/11/17
日本18種住法丨李佳芯入住劏房凶宅不覺難受　認節目有意思體驗不同人生
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
15:47 2023/10/26
隨懿深度行丨李佳芯參與旅遊節目被揭「有料到」　Ali努力自我增值靜待機會【多圖】
李佳芯 TVB 綜藝節目 凶宅 日本

最高瀏覽

單親媽媽︱唐寧離婚6年移居紐西蘭　淚揭與仔女分開住：永遠唔會慣
單親媽媽︱唐寧離婚6年移居紐西蘭　淚揭與仔女分開住：永遠唔會慣
急症室最長等候時間（11月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月22日 時間12:05）