【販毒判囚】涉販運逾億元可卡因建築工囚逾23年　官籲好好做人引以為鑑

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曾因販毒而入獄的36歲冷氣建築工人，聲稱因女友懷孕，為「搵快錢」而販運81公斤毒品可卡因，巿值逾1億元，今（22日）於高等法院承認1項販運危險藥物罪。特委法官指本案涉及非常大量毒品，涉案毒品一但製成霹靂可卡因，巿值高達1.6億元，案情嚴重，考慮所有因素後，判監23年4個月。特委法官勸戒被告引以為鑑，出獄後好好做人，珍惜與子女餘下相處的光陰。

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被告譚國倫（現年38歲），報稱冷氣建築工人，承認1項販運危險藥物罪，控罪指他於2021年4月30日，在元朗白沙村一村屋外非法販運危險藥物，即99.74公斤混合物，內含81.87公斤毒品可卡因。

代表律師求情指，被告當時因女友懷孕，錯誤及愚蠢地為「搵快錢」而犯案，希望改善家庭生活。被告於本案只涉運送及儲存，並不涉及包裝和製作。代表律師續指，被告已與女友結婚，女兒現時1歲，將錯過女兒的成長過程，對事件感到悔疚，望法官從輕發落。

特委法官判刑時指，本案涉及81.87公斤毒品粉末可卡因，巿值1.17億元，若被製成霹靂可卡因，巿值高達1.6億元。被告過往曾涉及販毒罪，被判監逾2年及5年。

特委法官指本案案情嚴重，涉及毒品份量非常多，遠超量刑指引範圍，接納被告只涉運送和儲存，判刑須反映案件涉及逾億元毒品之嚴重性，考慮所有因素後，以35年為判刑起點。法官指被告過往曾涉販毒案而入獄，考慮到以上判刑起點已足以反映嚴重性，故不就此額外加刑，被告認罪減刑至23年4個月。

特委法官於判刑後表示，被告過往曾干犯同類罪行，前車可鑑，被告必然知道選擇這條路的後果。特委法官表示對被告的妻女寄予同情，勸勉被告服刑期間好好裝備自己，出獄後好好做人，不應重蹈覆轍重犯，引以為鑑，盡做父親及丈夫的責任，珍惜與子女相處餘下的光陰。

案情指，警方於案發日在元朗白沙村外截查被告，被告警誡下承認於車尾箱有「汽水」。警方其後於村屋住所發現兩個電子磅及30萬現金，另於停泊在村屋外的兩輛私家車內，搜出99包懷疑毒品，總重量為99.74公斤混合物，內含81.87公斤毒品可卡因，巿值介乎1.1億至1.6億元。被告於警誡下稱1名叫Dicky的男子要求協助運送及儲存毒品，每1公斤獲酬2,000元，同年4月，Dicky將該99包毒品運送予被告。

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記者：林育慧