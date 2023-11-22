升學教育︱專家分析香港教育3大優勢　背誦助打好根基學生能力達國際水平

▲ 香港教育經常受到批評，但兒童心理學博士Rosa認為，香港學生能力一點都不輸蝕。

香港教育及不上外國？兒童心理學博士Rosa卻有不同看法。Rosa在英國攻讀大學，畢業後也在英國從事教育行業13年，對於英國及香港兩地的教育有獨特的見解，縱然香港的教育被批評「填鴨式」，強調背誦語文等，但其實背誦未必是壞處，尤其在語言學習方面十分有用，而且香港學生去到外國讀書，也不比外國學生差，對此，Rosa就分享3個香港教育的優勢。

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近來出國升學成為了熱門選擇，很多人都覺得外國的教育一定比香港的好，但其實香港教育也有比外國好的地方。在這篇文章中，我兒童心理學家郭博士（Rosa）會跟你分享三個香港教育的優勢，幫助你為孩子的未來作更好的選擇。

第1個優勢：打好知識根基

香港教育其中一個與外國有很大分別的地方，是強調背誦。很多人會覺得死記爛背並不能讓孩子真正學習，而且也無助孩子發揮創意，而外國那種不用背誦，鼓勵發問，以激發孩子興趣和好奇心為主的教學方法會比較好。其實，尤其在語文方面，背誦是十分有用的，例如是中文的四字成語，或是英文的習語（idioms, e.g. raining cats and dogs），很多時候都需要背誦才會知道它們的含義。

心理學也十分強調，要激發創意，必先要在該領域有紮實的基礎和豐富的知識，而香港在打好學生基礎這方面的確做得非常出色。近年香港教育也不只注重於背誦，而是加入了許多應用機會，例如STEM教育，提升學生對科學、科技的興趣。只要慢慢做好平衡，在打好根基的同時也提供實戰機會，香港學生一樣能發揮創意，建設更好未來。

第2個優勢：提供更多機會

世界許多知名學府，例如劍橋、牛津等，都正在努力提供更多機會，讓低收入家庭，或升學考試中失手的學生，獲得入讀頂級大學的機會，奈何這非常困難，讓這些大學舉步維艱。然而，在香港，雖然經常被稱為「一試定生死」，但其實經過政府的努力，在文憑試失手的學生依然能夠透過其他途徑，例如修讀副學士，以獲取入讀香港知名大學的機會。

其中一個最具代表性的例子就是張達博士，他由修讀心理學副學士開始起步，花了近十年的時間，終於以心理學博士畢業，成為全港首位由副學士進修至博士畢業的人，可見文憑試並非升讀大學及獲得成功的唯一方法。此外，政府亦提供資助及貸款，讓低收入家庭的學生不會因為經濟困難而失去入讀大學的機會。所以比起外國，香港提供了更多機會給學生接受高等教育，讓孩子未來有更多選擇。

第3個優勢：港生能力達國際水平

當年我在約克大學（University of York）任教的時候，都會見到一些在香港修讀心理學的學生到約克大學做交換生。當我看到他們交的功課、論文時，我感到非常開心，因為他們的語文、組織和表達能力都非常出色，與英國學生平分秋色。由此可見，香港優秀的大學生，其能力亦達國際水平。所以，外國的大學未必一定會比香港的好，香港的大學在國際上亦有一定競爭力。

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文章獲Dr. Rosa Kwok【兒童心理學博士】授權刊登

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