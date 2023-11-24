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增值路｜會考5分由產品設計轉戰酒場　品酒師進修說好葡萄酒故事

休閒消費 10:19 2023/11/24

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品酒是一門博大精深學問，除了主流的葡萄酒和威士忌外、尚有清酒及白酒「日中名物」等不同種類。港男何卓燊（Jackal）作為香港酒業總商會理事，亦是品酒師，笑言年少時不愛讀書，但憑着努力考取多項專業證書。「像一枝葡萄酒要breathe一下，處之泰然，才能嘗出真味道。」在杯盞間沉澱思考，似乎才能找出人生新方向。

其實葡萄酒一門，已是千頭萬緒，套何卓燊所言：「飲而不思是吞酒，識飲就是品酒」，他說也曾經歷過那個階段。

今天他獲取了葡萄酒與烈酒基金會（WSET）的第三級認證、蘇格蘭威士忌大使、布根地酒莊品酒師、日本清酒國際唎酒師（SSI）等資歷，但自言年少時沒有上進心。「當年會考得5分，之後到明愛徐誠斌書院讀程式設計，畢業後時值千禧，內地也有這方面的人才，面對輸入競爭也得另覓出路。」

受DoDo姐邀請為《男神廚房》做嘉賓，分享配酒的竅門，他說不單只要對味，還要貼合人的個性。「就是送枝酒給你認真相待的朋友，你都想先了解酒莊的歷史，不少人因此上品酒的課程。」（被訪者提供）

因瀕臨失業而轉型

其後Jackal轉戰貿易，為美國輝瑞藥廠生產附送的記念品，他更讀了產品設計課程。「由親手畫圖、製模具到搵廠生產一腳踢，我向來愛解決問題，當中都有滿足感。可惜其時奧巴馬上台，通過法案令藥廠不能做太多推廣，讓藥價下調，變相令廠方的宣傳預算降低，我亦瀕臨失業。」

幸好同時公司老闆有法國朋友代理布根地（Burgundy）葡萄酒，約在2010年Jackal才踏入品酒行業，開始進修WSET的課程。「那法國人開了間餐廳，有次搞了個Beaujolais活動。Beaujolais是布根地南部每年11月的葡萄酒節慶，我參加過後，原來老闆需要有公關技巧的人來推廣紅酒，問我有否興趣在那邊工作，我自然一口應允。」

品酒跟侍酒分別

鑽研過後，Jackal說葡萄酒世界博大精深，不是一買一賣咁簡單。「懂得枝酒是一件事，講得出那質感口味是另一回事，過程中不斷找資料慢慢深進。」

同時Jackal也認識到，坊間賣酒的商舖太多，想突圍而出，就要有講故事銷售的技巧。到今天賣酒，Jackal仍秉持講解生動的原則，力求在輕鬆中學習葡萄酒知識。

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因為在法國餐廳工作，Jackal也成為侍酒師。「這與品酒師不同，前者在餐廳裏負責酒水飲料，為客人提供酒類諮詢服務，負責菜單的設計、酒的鑑別、採購、銷售等，品酒師沒這方面的經驗也可。」

布根地葡萄酒馳名國際，Jackal接觸過後亦專攻此產區出品，報讀了Bourgogne Wine Board（BIVB）贊助的布根地葡萄酒培訓，主要針對行內專業人士。「這由布根地酒莊主組成的工會，推廣葡萄酒。那Master class是受邀請才可報讀，共計兩年，每一個月上一堂，可能針對布根地一處很小的產區，由北至南試某種風格的酒，獲益良多。」

靜待葡萄酒成熟時

Jackal形容布根地葡萄酒的學問易學難精。「共有100個AOC法定產區，包含頂級葡萄園（Grand Cru）及一級的葡萄園（Premier Cru），而且是單一葡萄園，單一品種。我的比喻是給你一張凳仔，就讓你表演。遇到好的年份不會失望，反之碰到年份稍遜的，就好考釀酒師的工藝，有時他們會視為發揮機會，所以反而有驚喜。」

於業界聚會中與唐英年交流有關布根地葡萄酒心得。（被訪者提供）

品嘗多款布根地之後，Jackal說在Cote de Beaune內，個人喜歡Pernand-Vergelesses產區的出品，至於Cote de Nuits內的明星級產區有Chambertin、Musigny，他個人則喜歡後者。「另外不太出名的Fixin與Marsannay，喝下去也相當有驚喜。」

現在Jackal時有出席各式酒類比賽當評判，或到各活動中推介葡萄酒，他形容人生和紅酒一樣。「要breathe及沉澱一下，心急解決不到問題，一定會輸，要處之泰然，尤其是在疫情後的經濟環境，大家愈緊張，愈找不到出口。」

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作者：馮柏偉

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