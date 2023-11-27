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聲夢小花丨詹天文曾為《聲夢傳奇》以極端方式減肥　Windy靠做運動保持最佳狀態

娛樂 19:10 2023/11/27

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

聲夢小花詹天文（Windy）曾以極端方式減肥。

為了追音樂夢，你可以去到幾盡？

成為歌手除了天生擁有一把甜美的聲線，配合後天努力鍛鍊歌藝外，身為公眾人物亦難免需要注意自己的外表儀容。現年17歲的TVB聲夢小花詹天文（Windy）不但練出一把靚嗓子，更曾用極端減肥方式塑出瘦削線條，絕對是不容易！

聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多

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大騷23吋纖腰

最近推出新歌《大雕刻家》聲夢小花Windy於MV內又唱又跳，大騷23吋纖腰，Fit爆示人！

她跟TOPick透露試過用極端方法減肥，不過她提醒大家切勿模仿她這個反面教材。

【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧【有片】

Windy於2020年參加《聲夢傳奇》。（受訪者提供）

曾以極端方式減肥

體重最高峯時的Windy重約61KG，其身高為160cm。

她坦言曾被減肥沖昏頭腦，為求達到目標不惜使用極端方式，「那時早餐吃得很少，可以只吃一隻水煮蛋。午餐也吃得清淡，只有一些菠菜及低熱量的食物。有時會吃烚雞胸肉、西蘭花、洋蔥，不會進食飯及碳水化合物。」

她又謂：「下午兩時後便不再進食。到了晚上其實是極度肚餓，且會逼自己一定要做運動。那時的我只想極速地消瘦，其後再找方法去保持身型，不再那麼極端。」

Windy的體重曾經達至61KG。（受訪者提供）

被問到怕不怕營養不足？Windy表示：「怕㗎！當時甩頭髮情況嚴重，加上我的樣子看起來很憔悴，臉部太瘦。之後終找到方法進食有營養的食物，才回復飽滿。」

她未有為過去所做的事而後悔，「如果沒有當初那信念，我可能現時仍然是『肥嘟嘟』。」

她直言減肥絕不容易，「可能減肥者才明白那種辛酸，每個晚上都會很想暴食卻必須忍耐着。那種感覺就如要跟自己的思念鬥爭般，的確很難，但很多謝當時的自己能做到。」

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Windy不吃晚餐

由於已經沒有進食晚餐的習慣，Windy會於午餐進食得飽一點，且會吃想吃的食物，同時保持均衡飲食。她說：「如果上學的話於上午6時多便會吃早餐，午餐於約1時進食，晚餐時間都不會太肚餓。」

她從沒特別戒口，「我會繼續進食垃圾食品，喜歡吃甚麼便吃甚麼，主要是控制份量。若然晚上外出跟朋友吃飯，則會因吃得太飽而沒那麼舒服，少許飢餓感會容易入睡。」

歌手會很著重每場演出，Windy亦不例外，她會於表演前兩星期戒口，「不吃太熱氣的食物，清淡一點便能保持身型。」

聲夢小花詹天文（Windy）如今學懂面對評論。（陳慧安 攝）

憑決心Keep Fit

自從下定決心要減肥後，Windy便一直都保持Fit爆身型，不愛運動的她會堅持每天運動一小時，「已經習慣了，整個身心都很舒暢，而且會較易入睡。我會做有氧運動，加上一些可練馬甲線或瘦腿的局部運動，之後或會去健身。」

減肥的開始源於參加TVB舉辦的《聲夢傳奇》，立志成為歌手的Windy為了追夢而有了一份減肥的衝勁，「都是為了這份工作，而且我也是一個比較有計劃和自律的人。正正是我曾經肥胖過，不希望回到那段時光，所以我會保持那份堅定的信念，一定要Keep好！」

她認為好的身型能令大家更喜歡她，「我曾想過如果我是以一個『肥嘟嘟』的樣子去參賽，怕大家都會著重於批評我的外型，多於注意我的唱功。」

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一度被評論影響心情

Windy直認是一位貪靚的少女，十分注重其外貌，特別形容受別人的評論影響心情。

「你都不如咁多個人啦！」、「你瘦咗都係咁醜陋！」Windy都一一看在眼內，「從比賽至今都很鍾意看評論，但同很容易被影響。我當時覺得自己有很多不足，而且太在意自己的外貌，一旦被人攻擊就即時變得很脆弱、很辛苦。」

她續說：「即使有很多正評，但當出現一個負評時，都會有種跌落谷底的感覺。現時開始懂得去想，已有很多喜歡你且不求回報的Fans，為何還要為一些少少的負評而感到不開心？漸漸地凝造了一個堅強的自己，真的很不容易被打倒！」

繼續努力吧！做一個不輕易被打倒的Windy！

聲夢小花丨17歲詹天文入行2年歷挫折再站起　Windy不被打沉：經過磨練堅強好多  上一頁

形象：Emilie Chow

記者：梁樂欣

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