新聞女王丨高海寧新劇零底線搏上位　高Ling擺脫「花瓶」形象四度提名視后【多圖】

▲ 高海寧在新劇有突破演出。

TVB台慶劇《新聞女王》前日（11月20日）首播，播出短短兩集已好評如潮。除了飾演強勢Man姐的女主角佘詩曼，超班視后級演技令人嘩然，引起網民熱論之外，兩位SNK主播Cathy（高海寧飾）和曉薇（何依婷飾）展開小花主播之爭，在劇中鬥到你死我活。

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零底線搏上位

昨晚（11月21日）劇情講到兩女各施各法出招氹老闆歡心，當中飾演身材與頭腦兼備、「佐治黨」主播高海寧，為幫上司馬國明冧掂慈善機構話事人細劉生（何啟南飾），不惜使出衝擊眼球「拉鏈大法」，盡騷深長事業線。

Cathy用美人計搏得表現分，雖然短短數秒的鏡頭，但已看到網民嘩嘩聲！

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而屬「文家軍」黨派的何依婷，則以「愛心舊毛巾」博取另一金主葉晨（陳敏之飾）歡心。

今晚（11月22日）播出一集，高海寧將使出「送底褲」殺手鐧，施展美人計冧醫生換取陳敏之的報告。同時，她更以奸招欺騙何依婷，引發激烈衝突場面！

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「TVB咪神」被視為花瓶

現年36歲的高海寧（高Ling）參選《2008年度香港小姐競選》並打入最後五強而入行，因身材出眾，甫出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號，可說是元祖級咪神。

縱使參演過不少劇集，高Ling卻被標籤為「花瓶」，不時於劇集或綜藝節目裡晒身材。

▲ 參選《2008年度香港小姐競選》並打入最後五強。

身材姣好是優點也成缺點，她曾透露早年因不甘於大眾只著眼於其身材，曾「封胸」努力擺脫性感形象。

高Ling曾接受楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》訪問指，好身材耽誤其演藝事業，亦指性感形象被誤會是「唔係幾好嘅女仔」。

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四度角逐視后

高Ling靠努力逐漸受到觀眾喜愛，近年的演出備受好評，在《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》、《反黑路人甲》、《極道怪咖》同樣表現出色，令觀眾慢慢看到她的蛻變，在劇集《迷網》升呢為女一。

她從2016年起獲提名《萬千星輝頒獎典禮》最佳女主角獎項，入行15年共四度角逐視后寶座，雖然落敗但可見演技獲得肯定。

近年更打入內地市場，憑內地劇集《三十而已》獲觀眾喜愛，更成為搶手貨，參與真人騷狂吸金。

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