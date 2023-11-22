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圈中模範媽媽丨周家蔚爆細仔思想保守着衫禁露肉 　兒子佔有欲強想有Me Time

育兒資訊 17:18 2023/11/22

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周家蔚的細仔原來好保守。

靚媽周家蔚與老公洪天明育有兩名兒子洪大仁（TJ）和洪竟稀（JT），作為圈中模範媽媽的家蔚不時陪伴兒子周圍遊玩，並會網晒家庭樂照片，溫馨滿瀉！

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爆細仔成「衣服管家」

談到10歲的兒子TJ與8歲的JT性格各有不同，家蔚日前接受TOPick訪問指大仔較百厭，細仔變成「管家仔」禁露肉：「我穿任何衣服，也要經他過目，例如他會說我短褲太短，上次我與他去澳門水上樂園，要求我穿長袖上衣兼高領，下身又要穿短褲，但又嫌我條褲太短，我感到相當大壓力，因為我爸媽和老公也不會管我穿甚麼。」

她續說：「有次我穿了一條開衩裙，個衩完全不高，但少少肉也不讓我露，全程扯住我開衩的位置，就連雞翼袖也不穿得，非常難搞。」

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佔有欲強

問到細仔為何那麼保守，家蔚笑言：「我也不知道，現在替其將來女朋友擔心，佔有欲太強。（兩位兒子十分黐身？）也會，不過天明在家，大仔就較黐爸爸，因為細仔佔有欲太強，我想他都有點兒怕。」

既然提到細仔佔有欲如此強，會否不讓媽媽工作，家蔚則說：「也不會，因為我們也有與他談過，媽媽出外工作是十分正常的事。我經常對他說『30歲至40歲的時間也貢獻給你們』，現在踏入40歲可以出來工作，加上疫情完結，我都覺得應該要幫輕屋企，與他們解釋是明白的，但要不停說，由不明白解釋到明為止。」

兩位兒子也很黐身。

Me Time時間

她指兩位兒子也不習慣其離家工作：「特別在疫情的時候，也是我陪伴他們，初時我出一出去，他們也會覺得很辛苦。之前我幫一個慈善機構，參與度也很高，他們也不想我出去，我回到家還要與他們交代，真的出心出力做慈善。但他們仍會覺得我不能經常不在家，所以我也會覺得沒有自由，但現在我不理會，中間有空檔可回家，我情願不返去。（沒有Me Time時間？）現在的Me Time就是工作，工作成為我唯一的MeTime ，有時自己陪伴家人出去遊玩，也十分開心。」

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記者:陳曉柔

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